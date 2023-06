Wann hört der Dauerregen in Hannover wieder auf?

Hannover. Bis zu 50 Liter Regen sind es teilweise gewesen, die in der Region Hannover seit Donnerstagabend heruntergekommen sind. So viel, dass der Pegel der Leine sprunghaft angestiegen ist. Hat der Dauerregen auch mal ein Ende?

Ja, sagen die Meteorologen. Es wird sogar wieder richtig schön. Bis etwa 14 Uhr regnete es am Freitag in einer Tour durch. Doch seitdem wird es kontinuierlich weniger, ab etwa 15.50 Uhr – so prophezeit es Wetteronline – soll sogar die Sonne zurückkehren. Die Temperaturen steigen ebenfalls wieder: erst auf 20 Grad Celsius, am Abend sind sogar wieder 24 Grad Celsius drin bei strahlendem Sonnenschein.

Die Wetterprognose fürs Wochenende

Die Vorhersage für Samstag: bis zu 25 Grad Celsius, Sonne, ab Nachmittag etwas bewölkt. Sonntag sind sogar schon wieder hochsommerliche 29 Grad Celsius drin.

