﻿„Dramatische Entwicklung“: Warum eine Botanikerin aus Hannover mit Sorge auf zu früh blühende Pflanzen blickt

Es ist Anfang Januar – und in der Natur blüht es. Botanikerin Jutta Papenbrock von der Leibniz-Uni Hannover sieht den Trend mit Sorge. Teils sind Pflanzen deutlich früher dran als in vergangenen Jahren – und geraten dadurch in Gefahr.

Hannover. In der Silvesternacht wagten sich Feiernde teils im T-Shirt auf die Straße. Um den Jahreswechsel herrschten in Hannover Temperaturen um die 17 Grad; die ersten Januartage fühlen sich fast frühlingshaft an. In der Leinemasch und in den Herrenhäuser Gärten blühen viele Pflanzen mitten im Winter. Doch Jutta Papenbrock ist angesichts der Wärmerekorde alles andere als sonnig zumute: "Das ist schon eine dramatische Entwicklung", sagt sie.

Die 54-Jährige ist Professorin am Institut für Botanik der Leibniz Universität Hannover, und sie nimmt die Veränderungen in der Natur sehr genau wahr: „Die Schneeglöckchen, die sonst deutlich später dran waren, blühen bereits“, sagt sie, „ebenso wie der Weißdorn.“ Auch Christrosen, die früher vor allem in wärmeren Gegenden Süddeutschlands zu sehen waren, blühen inzwischen in hannoverschen Gärten, wenn sie dort angepflanzt wurden.

Frühlingshafter Anblick: Ein blühender Schneeball im Berggarten Herrenhausen. © Quelle: Rainer Dröse

„Auch Erle und Haselnuss blühen bereits“, sagt die Pflanzenwissenschaftlerin. Damit gehe auch ein Pollenflug einher: „Für Allergiker ist die Belastung jedoch noch relativ niedrig“, sagt sie, während sie im Gewächshaus ihres Instituts in Herrenhausen steht.

Frost kann Pflanzen schädigen

Im Laufe der Jahre sei der Zeitpunkt der Blüte bei vielen Pflanzen deutlich nach vorne gewandert. „Bei der Haselnuss beispielsweise macht dies mittlerweile mehrere Wochen aus“, sagt die Expertin. Bei Schneeglöckchen seien es je nach Standort und anderen Faktoren immerhin mehrere Tage. Und besonders bei Bäumen hätten sich zudem noch die Blühzeiträume verlängert.

Vielerorts zeigen sie sich schon: Schneeglöckchen blühen bereits. © Quelle: Uwe Zucchi/dpa-Archiv

Es sind dabei vor allem zwei Faktoren, die Pflanzen zum Blühen bringen: Das längere Tageslicht und die Temperaturen. „Die paar warmen Tage um den Jahreswechsel allein spielen dabei gar keine so große Rolle“, sagt Jutta Papenbrock. Viel entscheidender sei ein langfristiger Trend: Mit der allgemeinen Erwärmung habe sich der Blühzeitpunkt vieler Arten schon seit Jahrzehnten kontinuierlich nach vorne verschoben.

Sie blühen teils Wochen früher als noch vor einigen Jahren: Haselnusssträucher. © Quelle: Archiv

Die Zu-früh-Blüher unter den Pflanzen bereiten ihr große Sorgen: „Die Blüte kostet eine Pflanze Energie“, sagt Papenbrock. Bei einer zu frühen Blüte kann ein späterer Frost die Pflanzen dann besonders empfindlich treffen. Womöglich erfrieren dann die Früchte, es werden weniger Samen gebildet.

Blüht früher als früher: Weißdorn. © Quelle: Wikipedia/Von Sten

Insekten fliegen noch nicht

Schon der vergangene Oktober sei viel zu warm gewesen; im Herbst hätten einige Pflanzen daher ein zweites Mal geblüht. Auch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre seien weitere extreme Stressfaktoren. Wenn in der Natur etwas durcheinander gerät, hat das Folgen: „Obstbäume beispielsweise haben dann einen geringeren Ertrag“, sagt die Botanikerin.

„Für Insekten ist es jetzt noch zu kalt“: Jutta Papenbrock vom Institut für Botanik. © Quelle: Ilona Hottmann

Dazu kommt bei einer frühen Blüte noch das Problem der Bestäubung: Bei Erle oder Hasel übernimmt der Wind diese Aufgabe, doch Obstbäume werden durch Bienen und Hummeln bestäubt: „Diese fliegen jetzt aber noch nicht, weil es noch zu kalt für sie ist“, sagt Papenbrock.

Ohne Bestäubung jedoch gibt es keine Früchte, ohne Früchte keine Samen, ohne Samen keine Nachkommen. Es gibt Pflanzen, deren Ausbreitung dadurch gefährdet ist. „Das sensible ökologische Gleichgewicht droht aus der Balance zu geraten“, sagt die Botanikerin. Mutter Natur ist eben ein komplexes System, in dem alles mit allem zusammenhängt – und in dem schon scheinbar kleine Veränderungen ganze Kaskaden von Reaktionen nach sich ziehen können.

„Gravierende Veränderungen“

Teils passen sich die Bestäuber den veränderten Bedingungen an: Einige Hummelarten sind heute früher unterwegs als in der Vergangenheit. Zumindest zu einem gewissen Teil übernähmen diese etwa anstelle von Bienen das Bestäuben von Obstbäumen, sagt Papenbrock. Dazu komme, dass mit dem Klimawandel auch neue Arten einwanderten.

Farbtupfer: Bei milden Temperaturen von etwa 14 Grad blühen Anfang Januar die ersten Stiefmütterchen im Berggarten. © Quelle: Rainer Dröse

„Das Ökosystem ist schon anpassungsfähig“, sagt die Pflanzenwissenschaftlerin, „doch es braucht dafür Zeit – und momentan treten die klimabedingten Veränderungen sehr schnell ein.“ Einige mögen in den Januarblüten bunte Vorboten des Frühlings sehen. Für sie hingegen bestätigen diese einen dramatischen Trend. „In den vergangenen Jahrzehnten“, sagt sie, „hat es schon gravierende Veränderungen gegeben.“