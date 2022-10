﻿Freitag in Hannover bis zu 23 Grad möglich: Bricht der Oktober 2022 alle Rekorde?

Hannover. Sonne und Temperaturen weit über 20 Grad: Den Menschen in Hannover steht ein fast schon sommerliches Wochenende bevor – und das Ende Oktober. "Es ist momentan überdurchschnittlich warm", erklärt Diplommeteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterportal "Wetterkontor" unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Oktober könnte in Hannover sogar der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Bis Dienstag lag die Durchschnittstemperatur für diesen Monat bei 12,8 Grad Celsius. Das ergeben die Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für die Wetterstation am Langenhagener Flughafen.

Der Wert dürfte in den kommenden Tagen aber weiter steigen. Laut DWD könnten die Temperaturen in Hannover am Freitag auf bis zu 23 Grad Celsius klettern. Selbst in der Nacht muss bei ungefähr 13 Grad Celsius niemand frieren.

Es ist ein warmer Auftakt für das lange Wochenende: Am Sonnabend erwarten die Meteorologen bis zu 22 Grad Celsius. Am Sonntag und am Reformationstag sind ebenfalls mehr als 20 Grad Celsius möglich. Erst danach wird es wieder kühler – ein Wintereinbruch steht allerdings noch nicht zu befürchten.

Nur drei Monate waren bislang wärmer

Kommt es wie vorhergesagt, dürfte der Monat in die historischen Rekordlisten der Wetter-Datensammler eingehen. Bislang hält der Oktober 2001 den Spitzendurchschnittswert für Hannover. Damals lag die Temperatur im Mittel bei 13,5 Grad Celsius, minimal höher als fünf Jahre später. Erst dreimal seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterstation Langenhagen im Jahr 1856 wurde die 13-Grad-Marke überhaupt überschritten – alle drei besonders warmen Oktober liegen in den vergangenen 21 Jahren.

Auch wenn am Freitag in Hannover bis zu 24 Grad Celsius möglich sind. Der Rekord für die höchste in Hannover jemals gemessene Temperatur im Oktober wird sehr wahrscheinlich nicht fallen. Am 13. Oktober 2018 erfasste die Wetterstation am Langenhagener Flughafen eine historische Temperatur von 27,4 Grad Celsius.

Warme Luft aus der Sahara

Grund für die warme Oktoberluft sei ein Zusammenspiel zwischen Hochdruckgebieten über Südosteuropa und tiefen Gebieten, die über dem Atlantik und West- bzw. Südwesteuropa liegen, erklärt Meteorologe Schmidt: „Zwischen diesen Hoch- und Tiefdruckgebieten kommt mit westlichen Winden die sehr warme Luft aus der Sahara übers westliche Mittelmeer, die iberischen Halbinseln und Frankreich zu uns.“

Von Sascha Priesemann/RND