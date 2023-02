﻿Warnstreik am 21. Februar: Wo kann man seinen nicht abgeholten Müll lassen?

Am 21. Februar wird wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Müll in der Region Hannover nicht abgeholt. Die nächste Abfuhr ist erst zwei Wochen später. Der Wertstoffhof ist für die Abfälle nur bedingt eine Alternative.

Hannover. Am Dienstag, 21. Februar, beteiligen sich auch die Müllwerker des Abfallentsorgers Aha in der Region Hannover am Warnstreik im öffentlichen Dienst. Das heißt, dass der Müll vorerst nicht abgeholt wird. Viele Bürgerinnen und Bürger müssen bis zum nächsten Abholtag 14 Tage warten.

Beim Warnstreik kommt die Müllabfuhr nicht. Was sollten Bürger am Dienstag machen?

Die Abfälle sollen am Tag des Warnstreiks nicht zur Abholung bereitgestellt werden, sondern erst wieder am nächsten regulären Entsorgungstag.

Wann holt Aha den Restmüll nach dem Streiktag ab? Dauert das auch zwei Wochen?

Ja. Die ausgefallene Entsorgung wird spätestens bei der nächsten planmäßigen Abfuhr in vollem Umfang nachgeholt.

Dienstag kommt die Müllabfuhr nicht. Säcke und Tonnen sollten deshalb nicht an die Straße gestellt werden: Der Müll wird erst beim nächsten regulären Termin abgeholt. © Quelle: Christian Behrens

Was machen Bürger mit ihrem Restmüll bis dahin? Vor allem, wenn die Restmülltonne bereits am Streiktag voll ist?

Aha bittet darum, die Abfälle auf dem eigenen Grundstück bis zum nächsten planmäßigen Abholtag zu lagern. Für die Kunden, deren Abfälle am Dienstag hätten entsorgt werden müssen, wird bei der nächsten Entsorgung ein großzügiger Maßstab angelegt. Es werden also auch übervolle Tonnen und Container geleert, sodass für den Gebührenzahler kein Nachteil bei der endgültigen Entsorgung seiner Abfälle entsteht.

Können Bürger den Restmüll auf einen Wertstoffhof bringen?

Nein. Auf dem Wertstoffhof können nur Wertstoffe und Sondermüll abgegeben werden.

Wann wird der Verpackungsmüll das nächste Mal abgeholt?

Sollte die Abholung der Leichtverpackungen auf Dienstag, 21. Februar, fallen, werden sie an diesem Tag nicht abgeholt, da Aha bestreikt wird. Die Abholung wird auch nicht nachgeholt. In Hannover liegt der nächste Abholtermin 14 Tage später. Betroffene Kundinnen und Kunden können dann erst wieder Leichtverpackungen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack an die Straße stellen.

Wo lassen sich Gelbe Säcke in Hannover entsorgen?

Die Wertstoffe können nach dem Warnstreiktag auch zum nächsten Wertstoffhof gebracht werden. Am Dienstag selbst bleiben Wertstoffhöfe und Deponien geschlossen, auch das Aha-Servicetelefon ist nicht besetzt.

Wird der Verpackungsmüll im Umland Hannovers abgeholt?

Die durch die Firma RMG im Umland von Hannover durchgeführte Wertstoffsammlung ist nicht vom Streik betroffen.