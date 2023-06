Kostenfrei bis 14:42 Uhr lesen

Kriminalität

Mit 650 Fahndern ist die Polizei in sieben Bundesländern gegen mutmaßliche Sexualstraftäter vorgegangen. Es handelte sich um die erste Aktion der norddeutschen Allianz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern, so das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover.