﻿Busse fahren nicht: Dürfen Schüler zu Hause bleiben?

Hannover. Der Streik bei Regiobus am Mittwoch (26. April) legt auch den Schulbusverkehr lahm. „Wir können einfach keine verlässliche Beförderung von Schülerinnen und Schülern garantieren“, sagt Sprecher Tolga Otkun. Da nutze auch der Einsatz von Subunternehmen, die sich nicht am Streik beteiligen, nichts. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht ist in den meisten Schulen allerdings nicht geplant.

„Wir sind ja inzwischen streikerprobt“, sagt Schulleiter Thomas Göhmann vom Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen. Auch an den bisherigen Streiktagen seien kaum Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule gekommen. Aber: Sollten einzelne Eltern dennoch entscheiden, dass der Schulweg für ihr Kind nicht zumutbar sei, können sie eine Entschuldigung schreiben.

Region hält an Präsenzunterricht fest

Auch das Hölty-Gymnasium in Wunstorf hält an der Präsenzpflicht fest – die Schule geht davon aus, dass alle Schüler zum Unterricht erscheinen können, auch über andere Verkehrsmittel. Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze rechnet auch „mit normalem Unterricht“. An der KGS Neustadt wird der Unterricht voraussichtlich weitgehend unbeeindruckt von dem Busstreik stattfinden. Betroffen seien im Neustädter Raum nur wenige Linien, die etwa Schüler aus dem Wunstorfer Bereich anfahren. In Neustadt selbst übernehmen Subunternehmen den Transport, erklärt Schulleiter Burkhard Jonck. „Wir rechnen damit, dass morgen einige Schüler und Schülerinnen später oder gar nicht zur Schule kommen. Aber damit können die Lehrkräfte umgehen; das haben die letzten Streiks gezeigt“, zeigt sich Schulleiter Gregor Ceylan von der KGS Hemmingen kulant.

Aus Sicht der Regionsverwaltung sind keine Maßnahmen erforderlich, was den Schulalltag während des Streiktags betrifft. Eine Aufhebung der Pflicht zum Präsenzunterricht wird es daher auch nicht geben, heißt es auf Anfrage. Es sei „nichts Außergewöhnliches geplant“.

Zuletzt war am 19. Dezember die Schule in der Region flächendeckend ausgefallen, weil die An- und Abfahrt nicht zumutbar schien. Damals ging es allerdings nicht um einen Streik der Busfahrer – sondern um Glatteis.