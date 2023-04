Kostenfrei bis 15:44 Uhr lesen

Beschwerden

Spaziergänger stören sich an Hundekot im vermeintlichen Naturidyll in Hemmingen

In diesen Frühlingstagen lädt er zum Spazierengehen ein: der renaturierte Bereich der Ihme in Hemmingen-Westerfeld. Doch Obacht vor Hundehaufen. Die Verwaltung appelliert an Hundehaltende, den Kot wegzuräumen.