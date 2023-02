﻿Warnstreik in Hannover: Hier müssen Sie mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen

Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter zum eintägigen Warnstreik auf. Nicht nur Busse und Stadtbahnen bleiben in Hannover stehen. Hier der Überblick.

Streik: Stadtbahnen bleiben am Dienstag in den Depots, mit Verkehrsbehinderungen auf den Straßen ist zu rechnen.

Hannover. Am Dienstag müssen sich die Bewohner Hannovers und der Umlandgemeinden auf massive Beeinträchtigungen ihres Alltags gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi ruft alle kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum eintägigen Warnstreik auf. Um 11 Uhr treffen sich die Streikenden zu einer zentralen Kundgebung auf dem Goseriedeplatz. Zuvor ziehen sie ausgehend von verschiedenen Startpunkten durch die Innenstadt. Es ist also mit Verkehrsbehinderungen ab 8 Uhr zu rechnen.

Das fordern die Gewerkschaften

Anlass sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die erste Gesprächsrunde ist ohne Ergebnis verlaufen. Gewerkschafter bemängeln, dass die Arbeitgeberseite nicht einmal ein Angebot auf den Tisch gelegt habe, sondern nur die Forderungen Verdis und des Beamtenbunds ablehnte. Die Arbeitnehmervertreter fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro zusätzlich im Monat für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Februar, steht die zweite Verhandlungsrunde an.

Kämpferisch: Verdi-Vertreter übergeben eine Liste mit 12.000 Unterstützer-Unterschriften für die aktuellen Lohnforderungen an Regionspräsident Steffen Krach (3.v.li.) und Personaldezernent Lars Baumann (li.). © Quelle: Verdi

Hier kommt es zu Ausfällen und Beeinträchtigungen:

Stadtbahnen und Busse: Bei der Üstra ist der Wille zum Arbeitskampf erfahrungsgemäß stark. Folglich bleiben Busse und Stadtbahnen ab Betriebsbeginn um 3 Uhr morgens bis Betriebsende um 1 Uhr in den Depots. Betroffen sind auch zahlreiche Buslinien im Umland. Auf den Linien 320, 365, 620, 621,630, 635, 639, 690 und 692 kann zu einzelnen Fahrtausfällen kommen, ebenso auf den SprintH-Linien 300, 400, 600 und 900. Nahverkehrszüge werden nicht bestreikt und fahren wie gewohnt.

Verkehrsbehinderungen aufgrund von Demonstrationen: Die Protestler sammeln sich an verschiedenen Orten in der City und ziehen dann zum Goseriedeplatz, wo um 11 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Auf diesen Straßen kommt es vormittags zu Behinderungen:

8.30 Uhr bis 10 Uhr: Nordufer Maschsee, Willi-Brandt-Allee, Gneiststraße, Planckstraße, Willi-Brandt-Allee, Friedrichswall, Trammplatz

8.45 Uhr bis 10.15 Uhr: Schützenallee, Riepestraße, Hildesheimer Straße, Orli-Wald-Allee, An der Engesohde, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Arthur-Menge-Ufer, Robert-Enke-Straße, Beuermannstraße, Stadionbrücke

9 Uhr bis 12 Uhr: Hildesheimer Straße, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Friederikenplatz, Brühlstraße, Otto-Brenner-Straße, Goseriede, Goseriedeplatz

9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Haltenhoffstraße, Engelbosteler Damm, Christuskirche, Am Klagesmarkt, Goseriedeplatz

9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Theodor-Krüger-Straße, Braunstraße, Goetheplatz, Humboldtstraße, Gustav-Bratke-Allee, Lavesallee/Waterlooplatz

10 Uhr bis 10.35 Uhr: Nordufer Maschsee, Culemannstraße, Friedrichswall, Trammplatz

10 Uhr bis 10.40 Uhr: Stammestraße, Auf der Papenburg, Ricklinger Stadtweg, Ritter-Brüning-Straße, Stadionbrücke, Ritter-Brüning-Straße, Lavesallee, Friederikenplatz

10 Uhr bis 11 Uhr: Ernst-August-Platz, Kurt-Schumacher-Straße, Goseriedeplatz

Kinderbetreuung: Alle städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen, ein Notdienst wird nicht eingerichtet.

Müll bleibt liegen: Auch bei Aha wird die Arbeit niedergelegt. © Quelle: Rainer Droese

Müllabfuhr: Das kommunale Unternehmen Aha wird den Abfall an diesem Tag nicht entsorgen. Ausgenommen sind Sperrmüllabholungen, die für diesen Tag vereinbart wurden. Wertstoffhöfe und Deponien bleiben geschlossen. Die ausgefallene Abfuhr wird nicht nachgeholt. Erst zum nächsten regulären Termin holt Aha den Müll wieder ab. Bestreikt wird auch die Straßenreinigung. Bei Glättegefahr will Aha einen Notdienst einsetzen.

Bäder: Alle städtischen Bäder bleiben am Dienstag geschlossen.

Klinikum Region Hannover (KRH): Für das Regionsklinikum gibt es ein Notdienstvereinbarung. Das bedeutet, dass an allen Standorten des KRH eine Notfallversorgung stattfindet. Bei planbaren und nicht dringlichen Eingriffen und Untersuchungen kann es zu Verzögerungen kommen.

Ämter: Auch in den Bürgerämtern sowie in der Zulassungsstelle, der Ausländerbehörde und anderen städtischen Ämtern mit Kundenverkehr kann es zu Einschränkungen kommen. Ob einzelne Ämter schließen, ist unklar. Am Ende hängt alles davon ab, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich am Streik beteiligen. Aus Gewerkschaftskreisen ist zu hören, dass es vermutlich nicht zu Schließungen kommt, wohl aber zu Beeinträchtigungen.

