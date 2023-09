Warntag 2023: Darum hat Ihr Handy um 11 Uhr Alarm gegeben

Hannover. Der Katastrophenschutz hat am heutigen Donnerstag, 14. September, den Ernstfall geprobt – und das offenbar größtenteils erfolgreich. Beim jährlichen Warntag erhielt die Bevölkerung um 11 Uhr bundesweit auf unterschiedlichen Wegen einen Alarm – auch in der Region Hannover. Mancherorts rappelten die Geräte sogar schon um 10.59 Uhr. Durch die Probe sollte herausgefunden werden, ob alle Kanäle so funktionieren, wie sie sollen. Sinn des Systems: das Warnen beispielsweise vor Stürmen, Hochwasser oder Amokläufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Testalarme wurden auf vielen Wegen ausgespielt – vom Hinweis auf Werbetafeln über Radiodurchsagen bis hin zum sogenannten Cell-Broadcast. Dabei erhalten alle Handys eine Warn-SMS, auch wenn keine App wie „Nina“ oder „Katwarn“ installiert ist. Die Telekom ist bereits seit September 2022 Teil des Systems, Vodafone und Telefonica (O2) seit Februar. Um 11.45 Uhr folgte schließlich wie geplant die Entwarnung – allerdings nur über die Apps. „Der bundesweite Warntag sensibilisiert uns alle für den Ernstfall“, sagt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Warntag 2023: Die Handys schlagen Alarm Am 14. September 2023 ist Warntag. Pünktlich um 11 Uhr schlugen alle Handys Alarm. © Quelle: Peer Hellerling

In Hannover meldeten sich die Alarmbotschaften klar und deutlich auf einzelnen Geräten deutlich mit roten Hinweisflächen auf dem Handydisplay. Unter anderem auch „Katwarn“ und „Nina“ schickten Push-Nachrichten auf die Smartphones. Nur Telefone, die um 11 Uhr im Flugmodus waren, blieben stumm. Doch kaum hatten sie wieder Empfang, rappelte auch dort der Warntag-Hinweis. Falls das Handy allerdings überhaupt nichts von sich gab: Das könnten die Ursachen gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der gerade laufenden Landtagssitzung gab es sogar einen lustigen Moment: Einzelne Abgeordnete hatten es offenbar nicht rechtzeitig geschafft oder vergessen, die Mobiltelefone in den Flugmodus zu versetzen oder ganz auszuschalten. Landtagsvizepräsidentin Barbara Otte-Kinast (CDU) kommentierte das kurz und mit einem Lächeln in der Wolfsdebatte: „Das ist jetzt der Alarm, das ist nicht der Wolf.“

„Es besteht kein Handlungsbedarf“: Der Probealarm kommt nicht nur per Push aufs Smartphone oder via Rundfunkdurchsage. Auch Werbetafeln wie hier am Kröpcke werden angesteuert. © Quelle: Rainer Dröse

Hannover baut Sirenennetz neu auf

Nur eine Variante blieb dieses Mal komplett still – zumindest in Hannover: die klassische Sirene. Zwar installierte die Landeshauptstadt erst Anfang dieser Woche die erste neuartige Anlage im Roderbruch, doch das gesamte System soll erst Ende 2024 einsatzfähig sein. Für Behrens ist aber genau dieses Mittel entscheidend: „Denn Sirenen warnen auch diejenigen, die im Funkloch sind oder gerade kein Radio hören.“ Das Land fördert den Gesamtausbau daher mit zehn Millionen Euro. Die Städte wiederum fordern weitere 500 Millionen Euro für den Katastrophenschutz.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rief den jährlichen Warntag 2020 ins Leben – und der erste Durchlauf endete in einem Fiasko. Apps erhielten keine Push-Nachrichten, Durchsagen blieben aus. Sogar das Bundesinnenministerium bezeichnete den Testlauf damals als „fehlgeschlagen“. Nicht zuletzt durch die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und den russischen Einmarsch in die Ukraine findet das Thema Katastrophenschutz seit Jahren wieder zunehmend Beachtung.

HAZ