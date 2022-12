﻿Bundesweiter Warntag: Mit den Apps Katwarn und NINA sind Sie auf den Ernstfall vorbereitet

Erstmals seit 30 Jahren gibt es wieder einen Warntag. Am Donnerstag um 11 Uhr heulen deswegen bundesweit die Sirenen. Auch die Warn-Apps Katwarn und NINA sind dann im Einsatz. Wir demonstrieren ihre Funktionsweise.

Hannover. Am Donnerstagvormittag um 11 Uhr soll probehalber ein Katastrophenalarm ausgelöst werden. Wo es sie noch gibt, werden Sirenen aufheulen. In der Landeshauptstadt ist das nicht der Fall, in einigen Umlandkommunen hingegen schon, etwa in Burgdorf, Burgwedel und Wennigsen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) löst um 11 Uhr zudem einen Probealarm über die Apps Katwarn und NINA aus. Wer eine davon auf seinem Smartphone installiert hat, bei dem sollte es also in der Tasche tröten – je nach Soundeinstellung des Geräts.