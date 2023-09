﻿Warntag: Städte in Niedersachsen fordern 500 Millionen Euro für den Katastrophenschutz

Hannover. Vor dem bundesweiten Warntag am Donnerstag, 14. September, haben Städte und Landkreise in Niedersachsen eine bessere Ausstattung des Katastrophenschutzes gefordert. Um 11 Uhr heulen am Donnerstag in ganz Deutschland Sirenen, in Radio und Fernsehen werden Probealarme gesendet und Mobiltelefone schicken Textnachrichten, ausgelöst durch Apps und das sogenannte Cell Broadcasting.

Der bundesweite Warntag findet einmal im Jahr am zweiten Donnerstag im September statt. Dabei spielt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durch, wie die Bevölkerung in Deutschland zuverlässig vor Katastrophen wie Überflutungen, Waldbränden oder Amoklagen gewarnt werden kann.

Warntag soll ein Weckruf sein

Dieser Warntag müsse „ein lauter Weckruf an Landtag und Bundestag sein, viel mehr für den Katastrophenschutz zu investieren“, sagte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistags. Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetags, forderte ein Sondervermögen von mindestens 100 Millionen Euro jährlich, beginnend ab 2024 und bis 2028.

Laut Arning müssten die 500 Millionen Euro aus so einem Sondervermögen „insbesondere in die Fahrzeugausstattung, für die Sirenenwarnung und in die technische Ausstattung, zum Beispiel mit Notstromaggregaten fließen. „Nur so können die Einsatzkräfte die künftigen Herausforderungen wie Waldbrände, Starkregenereignisse, großflächiger Stromausfall oder Bedrohung kritischer Infrastrukturen bewältigen“, sagt Arning.

„Nur so können die Einsatzkräfte die künftigen Herausforderungen bewältigen“: Jan Arning, Geschäftsführer beim Niedersächsischen Städtetag, fordert ein Sondervermögen von 500 Millionen Euro für den Katastrophenschutz in Niedersachsen. © Quelle: Philipp Schulze/dpa

Zivile Seite der Krisenprävention stärken

Für den Katastrophenschutz sind in Niedersachsen Städte und Landkreise zuständig. Dem Landkreistag fehlt „eine markante politische Prioritätensetzung für den Bevölkerungsschutz“, wie Meyer sagte. „Wir warten dringend auf ein 10-Milliarden-Euro-Paket für den Katastrophenschutz auf Bundesebene, um parallel zum 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr auch die zivile Seite der Krisenprävention grundlegend zu stärken.“

Der Warntag ist auch eine Lehre aus dem Hochwasser im Ahrtal mit vielen Toten im Juli 2021. Damals zeigte sich, dass viele Menschen über Warnapps und Rundfunk im Schlaf nicht rechtzeitig erreicht wurden. Eine Konsequenz war die Einführung von Cell Broadcasting, dessen lautes Warnsignal zum Beispiel nachts stumm geschaltete Handys auslöst. Eine weitere Schlussfolgerung war, wieder ein flächendeckendes System von Sirenen in den Kommunen aufzubauen. Nachdem sich der Bund 1992 aus der Finanzierung zurückgezogen hatte, wurden die vorhandenen Anlagen vernachlässigt.

Mehr als 5500 Sirenen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist das Sirenennetz lückenhaft. Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover gibt es aktuell noch 5518 Standorte. In manchen Kommunen gibt es gar keine Sirenen mehr – und Geld von Land und Bund für neue Anlagen wird es so schnell nicht geben. Bisher bereitgestellte 10 Millionen Euro vom Land für die Jahre 2023 und 2024 und weitere 8,8 Millionen Euro vom Bund sind bereits aufgebraucht. „Viele Landkreise warten auf eine Fortsetzung der Förderung“, sagte Meyer.

Doch die wird es jedenfalls aus Niedersachsen so schnell nicht geben. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte an, ein neues Förderprogramm für 2025 zu prüfen. Das bisher zur Verfügung gestellte Geld reiche Behrens zufolge für knapp 1400 Sirenen. Um alle Wünsche von Städten und Landkreisen zu erfüllen, wären 33 Millionen Euro nötig gewesen. Die Stadt Hannover will für 5 Millionen Euro neue Sirenen aufstellen, bekommt vom Land aber nur 1,2 Millionen Euro. Die Umlandkommunen bekamen nach Angaben der Regionsverwaltung 192.000 Euro.

