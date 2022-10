﻿Erneute Warnung vor Blaualgen: Diese Seen und Teiche in der Region Hannover sind betroffen

Sie sind nicht nur ein lästiges Phänomen im Sommer: Das Gesundheitsamt der Region Hannover warnt erneut vor Blaualgen, betroffen sind fünf Seen und Teiche. Wer auch außerhalb der Badesaison ins Wasser springen oder den Hund baden lassen will, muss aufpassen.

Hannover. Der Sommer liegt zwar bereits eine Weile zurück, dennoch treten derzeit an vielen Badestellen in der Region Hannover wieder vermehrt Blaualgen auf. Das hat nicht zuletzt mit der gegenwärtigen Wetterlage zu tun. Obgleich die Badesaison offiziell seit dem 15. September beendet ist, warnt das Gesundheitsamt daher erneut vor dem Kontakt mit den Bakterien. Konkret betroffen sind aktuell das Steinhuder Meer, der Große Teich und der Siebenmeterteich in Ricklingen, der Parksee Lohne und der Altwarmbüchener See.

Das Gesundheitsamt bittet Badende, auf die Hinweise vor Ort sowie Trübungen und Schlierenbildung im Wasser zu achten und die entsprechenden Bereiche zu meiden. Je nach Wind- und Wellenverhältnissen können die Blaualgen-Ansammlungen an unterschiedliche Stellen im Uferbereich treiben. Besonders Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer sollten wachsam sein.

Blaualgen sind giftig und ein Gesundheitsrisiko, insbesondere, wenn Wasser mit hohen Konzentrationen geschluckt wird oder in die Atemwege gelangt. Sie können Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren hervorrufen. Schwerwiegendere Folgen sind Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen oder allergische Reaktionen. Bei Kindern kann sich Lebensgefahr einstellen, wenn sie viel Wasser schlucken. In den flachen Bereichen ist oft die Konzentration von Blaualgen höher. Für Hunde und andere Haustiere können sie tödlich sein.

Von ub