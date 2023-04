Wartungsarbeiten: Hannover Airport sperrt die Nordbahn

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Hannover 96

Stefan Leitl macht deutlich, was wohl alle im Umfeld von Hannover 96 denken: „Wir müssen in Bielefeld anfangen zu punkten“, sagt der Chefcoach. Am Samstag sollte sogar ein Sieg her, damit sein Job ganz sicher ist. So plant er fürs Auswärtsspiel bei der Arminia.