﻿Warum Arbeitgeber fürs Studium Soziale Arbeit in Hannover zahlen

Der Bedarf an Fachkräften für Soziale Arbeit ist groß. In Hannover bildet inzwischen auch die IU Internationale Hochschule in einem dualen Studium junge Leute für den Beruf Soziale Arbeit aus.

Hannover. Studienplätze für Soziale Arbeit sind heiß begehrt. Deshalb hat sich auch in Hannover neben dem staatlichen Angebot inzwischen ein privater Markt etabliert. So bietet die IU Internationale Hochschule Soziale Arbeit als Duales Studium an.

„Das ist unser größter Studiengang, und das wird auch so bleiben“, sagt Hannovers IU-Standortleiterin Nicola Buschle. Im Oktober haben 68 junge Frauen und Männer neu das Bachelor-Studium in der Südstädter Siemensstraße begonnen. Insgesamt lernen 350 Studierende für Soziale Arbeit/Kindheitspädagogik in einem denkmalgeschützten Backsteinbau, dem ehemaligen Landesarbeitsgericht.

Duales Studium verknüpft Theorie und Praxis

Zu den Anfängern gehört Romeleen Priebe, die sich bewusst für ein Duales Studium entschieden hat. „Das ist gut, weil ich so Theorie und Praxis zusammen lerne“, sagt die 40-Jährige. Die ehemalige Tanzlehrerin arbeitet bereits seit Mai im Ganztagsbereich der Henning-von-Tresckow-Grundschule in Wettbergen. Angestellt ist sie dort beim Stadtsportbund, der das Nachmittagsangebot der Schule verantwortet.

„Ich bin froh, dass ich diese Stelle bekommen habe, denn die Grundschule hat ein innovatives Konzept, wir werden wirklich in den Unterricht eingebunden.“ Jetzt will Romeleen Priebe ihre Arbeit mit den Kindern durch das Duale Studium systematisch durchdringen und verbessern. An dreieinhalb Tagen in der Woche betreut Priebe die Grundschüler. In die Hochschule geht sie donnerstags und freitags. Vor Prüfungsphasen liegen arbeitsfreie Wochen zum Lernen.

Führt Studienanfänger in die Soziale Arbeit ein: Professor Rainer Köppe von der IU Internationalen Hochschule in Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Ihr Gehalt bekommt die duale Studentin vom Stadtsportbund, sie selbst zahlt die Studiengebühren. Bei anderen Studierenden trägt der Arbeitgeber die Gebühren, ob es darüber hinaus Geld gibt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Billig ist das Studium nicht: Im ersten Jahr kostet es 679 im Monat, die Gebühr steigt bis zum 7. Semester stufenweise auf 809 Euro im Monat. Manche Studis haben bereits vorher eine Stelle an der Hand, anderen vermittelt die IU einen Praxispartner.

Mangel an Studienplätzen

Zum Vergleich: An der staatlichen Hochschule Hannover (HsH) ist ein Vorpraktikum Voraussetzung, im Studium liegen zwei Monate Blockpraktikum, nach dem Abschluss folgt ein Berufsanerkennungsjahr. Außerdem läuft ein Jahr lang ein verzahntes Theorie-Praxis-Modul. An der HsH gehen jedes Jahr deutlich mehr Bewerbungen für Soziale Arbeit ein, als Studierende aufgenommen werden können. Zuletzt kamen auf 92 Erstsemester-Plätze 1100 Bewerbungen.

1000 Studierende an der IU Internationalen Hochschule Die private IU Internationale Hochschule ist 2017 in Hannover gestartet. Sie bezog das ehemalige denkmalgeschützte Landesarbeitsgericht in der Siemensstraße in Nähe des Maschsees. 2021 kam ein zweiter Campus in der Philipsbornstraße hinzu. Die nächste Erweiterung steht bevor. Die Hochschule mietet sich 2024 in das bisherige Gebäude der Industrie- und Handelskammer am Schiffgraben ein. Aktuell studieren rund 1000 junge Leute an der IU Internationale Hochschule in Hannover, die bisher 18 und demnächst 21 duale Studiengänge wie Architektur, Maschinenbau oder Tourismusmanagement bietet.

Romeleen Priebe will auch nach Abschluss des Studiums in der Grundschule arbeiten. Dort wächst der Bedarf an Fachkräften mit dem Ausbau des Ganztagangebots stetig. Die Nachfrage ist aber auch groß in Kitas, Jugendämtern, Obdachlosen- oder Flüchtlingshilfe, Behinderten- und Seniorenarbeit.

Die Internationale Hochschule bildet neuerdings in einem dualen Studium junge Leute für Soziale Arbeit aus - so wie Romeleen Priebe. © Quelle: Christian Behrens

Das Land hat zwar die Zahl der Studienplätze an seinen Hochschulen ausgebaut, dennoch herrscht akuter Fachkräftemangel. Arbeitgeber sind deshalb froh über das zusätzliche private Studienangebot.

„Die staatlichen Hochschulen kommen nicht mehr hinterher“, sagt Beate Severin, Geschäftsführerin von EFES aktivierende Eltern- und Jugendhilfe. Der gemeinnützige Jugendhilfeträger aus Hildesheim leistet Sozialarbeit für Familien in der Krise, nimmt Kinder in Obhut und führt Wohngruppen für Jugendliche. EFES beschäftigt fünf duale Studierende, Severin lobt das Modell. „Es ist ein guter Weg, Studierende gleichzeitig in Theorie und Praxis auszubilden. Die Verknüpfung ist sehr viel enger.“