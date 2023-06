﻿Warum Ben (5) im nächsten Schuljahr in Hannover nicht in die Schule darf

Hannover. Seinen Schulranzen hat Ben (Name von der Redaktion geändert) schon seit Ostern, ein Geschenk der Großeltern. Seine Schwester, selbst Erstklässlerin, hat ihren Klassenkameraden und den Erziehern im Hort bereits angekündigt, dass ab Sommer auch ihr kleiner Bruder in die Schule kommen wird. Der Fünfeinhalbjährige gehört nicht zum Kreis der Muss-Erstklässler, dafür ist er sechs Wochen zu jung. Muss-Kinder sind alle die, die bis Ende September sechs Jahre alt werden, Ben hat im November Geburtstag. Er ist ein sogenanntes Kann-Kind.

Mutter muss Lernhefte verstecken

Für seine Eltern ist es aber keine Frage, dass ihr Sohn in die Schule kommen sollte. Den Kita-Platz haben sie längst gekündigt. Ben könne bereits mehrere Wörter schreiben und lesen, sagt sein Vater, und habe sich im Kindergarten in den vergangenen Monaten zunehmend gelangweilt, seine Mutter erzählt, dass er die Schulhefte seiner Schwester von sich aus bearbeite: „Ich versuche schon, alles zu verstecken, damit er nicht zu viel lernt, aber das geht ja nicht dauerhaft, ich kann doch nicht alle Arbeitshefte wegschließen“, sagt die 29-Jährige.

Ob Kann-Kinder eingeschult werden oder nicht, entscheidet die zuständige Grundschule. Laut Schulgesetz sind Kinder aufzunehmen, es sei denn, sie sind für den Schulbesuch körperlich, geistig oder in ihrem Sozialverhalten nicht genügend entwickelt sind. Daran hatten die Eltern aber nach der Schuleingangsuntersuchung in diesem Frühjahr keinen Zweifel, denn die Schulärztin hatte Ben bescheinigt, dass er deutlich weiterentwickelt sei als in seinem Alter üblich.

Grundschule: Kognitiv schulreif, aber sozial-emotional noch nicht

Auch die Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald, in die Bens Schwester im vergangenen Jahr ebenfalls als Kann-Kind eingeschult wurde, hält Ben für kognitiv sehr weit, aber sozial und emotional sei er noch nicht schulfähig, heißt es. Schon bei einem ersten Schnupperbesuch im November 2022 hatte eine Lehrerin diese Bedenken geäußert, bei einem zweiten Besuch im Mai sah sie sich bestätigt. Deshalb lehnt die Schule es ab, Ben aufzunehmen. Für den Fünfjährigen ist das eine „Riesenenttäuschung“, wie seine Mutter sagt.

Doch kein Schulkind: Bens Schwester geht schon in die GRundschule Alemannstraße, er darf im nächsten Schuljahr nicht eingeschult werden. Er wird erst im November sechs Jahre alt. © Quelle: Irving Villegas

Seine Eltern verstehen die Ablehnung nicht. Ihr Sohn fühle sich seit Langem im Kindergarten unterfordert, sagen sie, vielleicht reagiere er deswegen manchmal aufbrausend, wenn er von anderen geärgert werde. Wenn Ben beim Schnupperunterricht Aufgabenstellungen hinterfragt habe, dann zeige das doch, dass das er wissbegierig sei. Wenn er einen „schlafenden statt eines fliegenden Marienkäfers“ bastele, sei das doch keine Verweigerungshaltung, sagt seine Mutter.

Mit offenen und geschlossenen Flügeln: Den Marienkäfer mit den weniger Punkten (li.) hat Bens Schwester am Schnuppertag gebastelt, den mit den zahlreichen Flügeln (re.) Ben. © Quelle: Saskia Döhner

Eine andere Grundschule würde Ben aufnehmen

Ihn ein ganzes Jahr weiter in der Kita zu lassen, ist aus Sicht seines Vaters kontraproduktiv. Das sei bestimmt nicht förderlich für sein Sozialverhalten, zumal alle seine Freunde jetzt in die Schule kämen, sagt er. Er habe auf lange Sicht keine Möglichkeit, sozial mit Gleichaltrigen zu interagieren, denn die Kinder im Kindergarten seien deutlich jünger. Die Frusterfahrung könne zu Aggressionen, Antriebslosigkeit und einem erhöhten Risiko für Depressionen führen, befürchtet Bens Vater.

Großer Tag: Viele Kinder freuen sich, wenn sie endlich in die Schule kommen. Ben muss noch ein Jahr länger warten. © Quelle: Robert Michael/dpa

Bens Eltern haben eine Grundschule gefunden, die Ben aufnehmen würde, wenn die Grundschule Alemannstraße dafür die Freigabe erteilte. Doch das tut sie nicht. Aus ihrer Sicht ist Ben nicht schulfähig, das gelte für die Grundschule Alemannstraße und für alle anderen Schulen auch. Auf Anfrage dieser Zeitung wollen sich die Schulleiterin und das Regionale Landesamt für Schule und Bildung nicht äußern. Sie verweisen darauf, dass man aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen zu einem Einzelfall keine Angaben mache.

Vater: Ohne Not schon Schulfrust vor dem ersten Schultag produziert

Eine Sprecherin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung erklärte jedoch, grundsätzlich hätten die Mitarbeiter der Behörden keinen Anlass, an der pädagogischen Einschätzung der zuständigen Grundschule zu zweifeln. Die Eltern könnten gegen die Ablehnung Widerspruch einlegen. Das weitere Jahr im Kindergarten sei keineswegs vertan. Dessen Bildungs- und Erziehungsauftrag gehe weit über die Alphabetisierung hinaus. So gehe es auch um emotionale Entwicklung und soziales Lernen, lebenspraktische Kompetenzen oder um ethische und religiöse Fragen. So werde auch ein Kind, das bereits anfänglich alphabetisiert aber noch nicht gänzlich schulreif sei, angemessen betreut, gebildet und beschäftigt werden können.

Bens Vater (46) kritisiert, dass seinem Sohn ohne Not Bildungschancen verbaut werden. Der Junge habe sich so auf die Schule gefreut, nun baue man bei ihm Schulfrust auf – noch vor dem ersten Schultag überhaupt: „Wir wollen doch, dass Kinder lernen, und beklagen, dass deutsche Schüler und Schülerinnen bei Bildungsstudien so schlecht abschneiden, warum bremst man Kinder, die lernen wollen, dann aus?“, fragt der Vater.

Mit Schultüte: Auch Kann-Kind Ben würde gern im nächsten Schuljahr zu den Erstklässlern gehören. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Wenn Ben zu viel lernt, kann er auch gleich in die 2. Klasse starten

Wenn Ben in dem Jahr ohne Schule allein so viel lerne, dass er im nächsten Jahr in der ersten Klasse unterfordert wäre, könne er ja immer ein Schuljahr überspringen, hat man den Eltern gesagt. Die fragen sich allerdings, ob soziales Lernen nicht auch eine Aufgabe der Schule sei und nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen in Rechnen, Schreiben und Lesen.

