﻿Warum es keinen neuen Polizeipräsidenten für Hannover gibt

Hannover könnte bald ohne Polizeipräsidenten dastehen. Amtsinhaber Volker Kluwe geht in Kürze in Pension, seine Nachfolge ist nicht geregelt. In Göttingen ist der Posten des Vizepräsidenten seit zwei Monaten unbesetzt. Die beiden Polizeigewerkschaften DPolG und GdP kritisieren dafür das Niedersächsischen Innenministerium heftig – von einem „unzumutbaren Zustand“ ist die Rede.

