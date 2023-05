﻿Fast vom Bagger überrollt: Warum viele Baustellen in Hannover so gefährlich sind

Hannover. Für Tina Nietzschmann wurde es Mitte April eng. Die Badenstedterin kam mit dem Fahrrad vom Einkauf zurück, als sie in der Baustelle in der Empelder Straße in Hannover fast von einem Bagger überrollt wurde. Der war auf dem eigentlich für Radfahrer und Fußgänger vorgesehenen Bereich unterwegs, zertrümmerte Beton und lud diesen auf einen Lastwagen. Nietzschmann hatte extra mit einigem Abstand angehalten und die Szene beobachtet, als der Bagger plötzlich den Rückwärtgang einlegte und zügig auf sie zukam. „Ich bin in Panik geraten“, erzählt sie.

Weil Nietzschmann hinter ihrem Fahrrad einen voll beladenen Anhänger mit sich führte, konnte sie nicht ausweichen. Die Sache ging gerade noch gut. „Aber das war absolut lebensgefährlich“, kritisiert sie. Drei Stunden lang habe der Bagger auf dem Fuß- und Radweg gearbeitet. In der Baustelle, in der die Infra Gleise für die Üstra verlegt und zwei neue Hochbahnsteige baut, komme es „immer wieder zu kritischen Situationen“, berichtet Nietzschmann.

Gefährlich: An der Empelder Straße fuhr ein Bagger auf dem Fuß- und Radweg hin und her und erfasste dabei beinahe Tina Nietzschmann, die die Situation dokumentiert hat. © Quelle: privat

Bagger-Vorfall: Infra kritisiert „verantwortungslose Dienstleister“

Die geschilderte Szene sei „nicht in Ordnung“, räumt Infra-Sprecher Jens Hauschke ein. In dieser Frage gebe es „keine zwei Meinungen. Tut uns leid, wenn unsere Dienstleister so vorgegangen sein sollten.“ Der eine oder andere verhalte sich „leider verantwortungslos“. Die Infra habe noch einmal auf die Regeln hingewiesen, die eingehalten werden müssten.

Schlimmer als Nietzschmann erging es einer Frau, die im März am Schiffgraben schwer stürzte. Wegen Arbeiten vor dem neuen Ärztehaus hatte die Stadt stadtauswärts sowie hinter der Bahnunterführung den Rad- und Fußweg komplett absperren lassen. Radfahrer und Fußgänger sollten die Straßenseite wechseln. Der Radfahrerclub ADFC hatte das scharf kritisiert und vor den Gefahren dieser Regelung gewarnt. Ein paar Tage später sollte es tatsächlich zu dem Unfall kommen. Die Frau stürzte an der Absperrung vor der Unterführung und schlug mit dem Kopf auf. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gutachter: Kaum Kontrollen und verbotenes Baken-Geschiebe

Verkehrsgutachter Bruno Lingenau aus Hemmingen wundern diese Vorfälle nicht. „Damit habe ich regelmäßig zu tun“, sagt er. Lingenau sieht ein grundsätzliches Problem in Hannover. „98 Prozent der Baustellen in der Stadt sind nicht korrekt abgesichert“, kritisiert der Experte. Eigentlich müsse jede Baustelle von der Stadt abgenommen werden, sagt Lingenau. Auch regelmäßige Kontrollen und eine tägliche Dokumentation der Absicherungen seien vorgeschrieben. „In der Realität passiert das aber oft nicht“, bemängelt der Gutachter.

Zudem würden Baken und Absperrungen „regelmäßig von nicht-sachkundigem Personal hin- und her geschoben“. Dabei sei das streng verboten. „Die Verkehrssicherheit ist ein hohes Gut. Hier geht es um Menschenleben“, sagt der Sachverständige für Verkehrstechnik, Transport und Schutzeinrichtungen.

Nicht sicher: In der Geibelstraße in der Südstadt wird Radfahrenden besondere Konzentration abverlangt. Sie könnten links an den Füßen der Absperrungen hängen bleiben, an der Bordsteinkante in der Mitte stürzen oder rechts am Zaun hängen bleiben. © Quelle: Christian Bohnenkamp

„Wenn die gestürzte Frau klagen würde, würde sie gewinnen“

An der Stadtbahnbaustelle Empelder Straße hat der Gutachter schon häufiger gefährliche Verstöße gegen die Vorschriften beobachtet. Zum Beispiel hätte es gar nicht dazu kommen dürfen, dass der Bagger, der beinahe Tina Nietzschmann überrollte, auf dem für Radfahrer und Fußgänger abgesperrten Bereich arbeitete, meint er. „Der Baggerfahrer will baggern. Alles andere ist dem egal“, kritisiert Lingenau. „Dabei macht er sich mit der Aktion strafbar“.

Auch bei der Schiffgraben-Baustelle hat der Experte Versäumnisse ausgemacht. Für die Radfahrer habe es keine klare Führung gegeben. Diese seien „total überfordert“ worden. Auch, weil die blauen Schilder, die den Fuß- und Radweg ausweisen und sogar zur Benutzung vorschreiben, nicht verhüllt oder durchgestrichen worden seien. Das habe dazu geführt, dass die Nutzung eines Radweges vorgeschrieben worden sei, der gleichzeitig abgesperrt war. „Wenn die gestürzte Frau klagen würde, würde sie gewinnen“, ist sich Lingenau sicher.

Hier kam es zum Sturz: Eine Radfahrerin kam an den Absperrungen am Schiffgraben zu Fall. Gutachter Bruno Lingenau kritisiert, dass die blauen Schilder nicht verhängt waren. Sie schreiben eine Nutzung von Rad- und Fußweg vor. © Quelle: Nancy Heusel

„Korrekt und rechtmäßig“: Stadt bestreitet Versäumnisse

Die Stadt sieht das anders. Die blauen Schilder hätten sich „innerhalb eines eindeutig und unmissverständlich gesperrten Bereiches“ befunden, sodass „hier in keinem Fall eine Fehldeutung der Beschilderung möglich gewesen ist und insofern auch kein Widerspruch vorgelegen haben kann“, betont Sprecherin Olja Yasenovskaya. Die Verkehrsbehörde der Stadt bewerte die Absperrungen als „korrekt und rechtmäßig“.

Auch bestreitet die Stadt, dass sie Baustellen häufig nicht abnehme und zu selten kontrolliere. Die Straßenverkehrsbehörde nehme „ihre Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewissenhaft und professionell wahr“, versichert Yasenovskaya. Aufgrund der Vielzahl der Baustellen – es sind 2023 rund 1500 – und der eingeschränkten personellen Ressourcen könne „aber keine flächendeckende und vor allem jederzeitige Kontrolle sichergestellt werden“. Auch weist die Stadt den Vorwurf, dass es Mängel bei der Dokumentation der Baustellen gebe, „entschieden zurück“. Es lägen „keine Erkenntnisse“ vor, dass damit beauftragte Mitarbeitende und Firmen ihren Verpflichtungen nicht nachkämen.