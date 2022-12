﻿Kinderkliniken in Not: Gesundheitsministerin Behrens schließt weitere Verlegungen nicht aus

Niedersachsens Kinderkliniken sind in Not – mal wieder. Die schwere RSV-Infektionswelle trifft die Krankenhäuser hart. Nur 73 von insgesamt 242 Kinderintensivbetten im Land sind derzeit nicht belegt. Im Interview sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD), dass sie die Situation sehr alarmiert, doch sie ist zuversichtlich, dass sich die Lage bald entspannen wird.

In Sorge: Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens treibt die Not in den niedersächsischen Kinderkliniken um. Doch sie sagt auch: „In Niedersachsen ist bisher kein Kind gestorben, weil es nicht versorgt werden konnte.“

Hannover. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) warnt vor dramatischen Übertreibungen. Die Lage sei ernst, es gebe aber keinen Kollaps, sagt sie.

„Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können.“ Dieser Hilferuf von MHH-Oberarzt Michael Sasse sorgte vor wenigen Tagen bundesweit für Schlagzeilen. Was ist dieser Satz für Sie: Alarmismus oder in seiner Aussage ein Armutszeugnis für das deutsche Gesundheitssystem?

In dieser Drastik ist eine solche Aussage Alarmismus. In Niedersachsen ist bisher kein Kind gestorben, weil es nicht versorgt werden konnte. Alle schwerkranken Kinder werden ordentlich versorgt. Wir haben durch die aktuelle RSV- und Grippewelle eine sehr angespannte Lage in den Kinderkliniken, da die Infektionswelle in diesem Herbst sehr hochläuft. Diese Welle trifft auf ein System, das seit zweieinhalb Jahren am Limit arbeitet. Die Beschäftigten sind stark belastet. Doch obwohl die Lage in der MHH ernst und angespannt ist, ist sie beherrschbar. Mit derartigen Aussagen sollte man, bei allem Verständnis für die Situation, vorsichtig sein. Das führt nur zu Ängsten bei betroffenen Eltern.

Auf einer Skala von 1 (wenig) bis 10 (sehr): Wie alarmiert sind Sie mit Blick auf die Notlage in Niedersachsens Kinderkliniken?

Wir sind natürlich stark angespannt und alarmiert. Eine 8 oder 9 ist das mindestens.

Freie Plätze in der MHH

Wie viele freie Klinikbetten auf Normal- und Intensivstationen gibt es aktuell in Niedersachsen?

Wir haben 31 Kinderkliniken im Land mit insgesamt 1400 Betten. Auf den Kinderintensivstationen haben wir 77 betreibbare Betten, davon sind aktuell 21 freigemeldet, das sind fast doppelt so viele wie noch vor einer Woche. In der Neonatologie, also für die Neugeborenen, gibt es Stand heute 165 betreibbare Intensivbetten, 52 davon sind frei. Auch an unserem Flaggschiff MHH haben wir derzeit freie Plätze. Doch nicht nur in den Kliniken ist die Lage angespannt, sondern auch in den Kinderarztpraxen. Trotzdem können alle Eltern sicher sein, dass schwerkranke Kinder in Niedersachsen gut versorgt werden.

Bekommt denn in Niedersachsen derzeit jedes Kind in jeder Klinik die Versorgung, die es braucht?

Ich kann nicht ausschließen, dass Eltern auch mal zu einer weiter entfernten Klinik fahren müssen. Auch Verlegungen zwischen Krankenhäusern sind nicht auszuschließen. Aber alle Kinder werden medizinisch gut versorgt.

Höchste Last in Niedersachsen

Werden Verlegungen dennoch die Ausnahme oder eher die Regel sein?

Verlegungen innerhalb des Krankenhaussystems, ob für Erwachsene oder Kinder, sind für die Krankenhäuser keine unübliche Situation. Dabei tragen die MHH und das Universitätsklinikum in Göttingen in der Regel die höchste Last in Niedersachsen. Verlegungen in ein Nachbarbundesland, wie zuletzt nach Magdeburg, sind aber die absolute Ausnahme. Aktuell nimmt die MHH sogar wieder kleine Patienten aus Magdeburg und Bremerhaven auf.

In der Corona-Pandemie wurde das öffentliche Leben radikal runtergefahren, um die Belastung der Kliniken zu verhindern. Ist die Situation jetzt viel schlimmer?

Einige Fachleute sagen, dass die Maskenpflicht dazu geführt hat, dass die Infektionswelle jetzt höher aufläuft als sonst, weil der Körper nicht so trainiert ist. Das wird sich in den weiteren Studien zeigen. Fakt ist: Corona ist keine einfache Erkrankung – auch heute nicht. Für mich ist die RSV-Welle deshalb auch kein Beispiel dafür, dass die Maske nicht mehr notwendig ist oder dass wir in der Pandemie anders hätten reagieren müssen.

Untersuchung: Ein Arzt behandelt in einer Kinderklinik ein Kind. © Quelle: Sebastian Gollnow

In der Pandemie hatten wir auch für Kinder eine Maskenpflicht, um zu verhindern, dass die Intensivstationen für Erwachsene knapp werden. Jetzt werden die Betten für Kinder knapp. Braucht es jetzt nicht ebenfalls mehr Solidarität von den Älteren, um die Kleinsten zu schützen?

Es gibt kein Gesetz in Niedersachsen, das es Menschen verbietet, eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Wir werden nicht immer alles gesetzlich regeln können – eine Maskenpflicht aufgrund des RS-Virus hätte vor Gericht keinen Bestand. Das Infektionsschutzgesetz bezieht sich bei diesen Maßnahmen ausdrücklich auf das Corona-Virus und wir sind weit von einer Überlastung der Intensivstationen aufgrund von Corona entfernt. Vielmehr sind wir in dieser Situation darauf angewiesen, dass wir alle gemeinsam die Gefahr verstehen und verantwortlich handeln. Dazu gehört auch sehr genau auf Symptome bei sich und den Kindern zu achten und dann nicht krank oder angeschlagen zur Arbeit, zur Schule oder in die Kita zu gehen.

Zu niedrige Fallpauschalen

Dass die Kinderkliniken in Not sind, ist ein Drama mit Ansage. Seit Jahren warnen Experten, dass die nächste schwere Infektionswelle die Kinderkliniken in den Kollaps treiben würde. Bereits 2018 sagte MHH-Mediziner Sasse: „Mehr können wir einfach nicht leisten.“

Nochmal: Es gibt keinen Kollaps. Es gibt eine sehr angespannte Lage. Wir sollten mit dramatischen Beschreibungen nicht überdrehen. Zum Thema Kinderkliniken, Kinderheilkunde, Geburtshilfe sowie der Notfallmedizin: Da haben wir zu niedrige Fallpauschalen, das heißt, die Kliniken verdienen zu wenig Geld für den Aufwand, den sie betreiben müssen. Das wird der Bund jetzt verändern. Ein neues Gesetz, das nächste Woche im Bundesrat beschlossen werden soll, sieht unter anderem für die Kinderheilkunde höhere Erlöse vor. Niedersachsen hat das übrigens bereits vor einem Jahr im Rahmen einer Bundesratsinitiative gefordert. Man kann also sagen: Das Problem ist verstanden worden und es wird nun angegangen. Auch mit der Krankenhausreform, die wir in Niedersachsen angestoßen haben, sind wir auf dem richtigen Weg.

Fakt bleibt dennoch: Bereits vor vier Jahren warnten MHH-Mediziner vor der Not in den Kinderkliniken. Warum hat Niedersachsen die Kindermedizin jahrelang vernachlässigt?

Niedersachsen kann die Kindermedizin gar nicht vernachlässigt haben, weil die wesentlichen Fragen zur Finanzierung nicht von den Ländern entschieden werden. Die Länder sind für die Krankenhausplanung zuständig und müssen Investitionsmittel, beispielsweise für Baumaßnahmen und Sanierungen, zur Verfügung stellen. Worum wir uns in den nächsten Jahren stark kümmern müssen, ist, dass wir genügend Fachkräfte in den Kliniken haben.

Niedersachsen hat also in den vergangenen zehn Jahren genug in die Pädiatrie investiert?

Die aktuellen Probleme resultieren aus einer immensen Belastung des Personals und einer unzureichenden Finanzierung des laufenden Betriebs der Kinderkliniken, nicht in fehlenden Mitteln für Baumaßnahmen. Dennoch würde ich nicht sagen, dass genug investiert wurde. Aus heutiger Sicht sage ich: Es wäre besser gewesen, wenn Niedersachsen an einigen Stellen noch mehr investiert hätte. Mittelfristig investiert das Land 800 Millionen Euro in die Krankenhäuser, nicht nur in die Kinderkliniken. Das ist ein guter Schritt, aber es wird noch mehr Mittel brauchen. Für gute Krankenhäuser brauchen wir mehr Investitionen.

Wie schon angesprochen, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das System der Fallpauschalen reformieren. Wann wird eine deutliche Verbesserung in den Kliniken spürbar sein?

Für die Kinderheilkunde und die Geburtshilfe sind die wesentlichen Weichen bereits gestellt. Die Fallpauschalen werden mit dem Beschluss des Bundesrats in der kommenden Woche deutlich verbessert. Das ist ein Anfang.

Genügend Ausbildungsplätze in der Krankenpflege

1400 Betten in Niedersachsens Kinderkliniken sind aber nur dann etwas wert, wenn daneben auch ausreichend Personal steht. Daran mangelt es aber. Wo sollen die Pflegekräfte herkommen?

Da haben Sie vollkommen recht. Deshalb ist im rot-grünen Koalitionsvertrag die Fachkräftesicherung im Bereich Soziales, Gesundheit und Pflege ein wesentlicher Punkt. Wir haben genügend Ausbildungsplätze in der Krankenpflege. Jetzt geht es darum, auch genügend junge Leute zu finden, die Lust auf die Ausbildung haben. Deshalb will ich gute Rahmenbedingungen in den Krankenhäuser schaffen, damit die jungen Menschen nicht abgeschreckt werden.

Ein anderes drängendes Problem sind Medikamenten-Engpässe – das betrifft Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Sollten Medikamente langfristig nur noch in Deutschland und Europa hergestellt werden?

Der Fall Biontech hat gezeigt, wie wichtig es ist, eigene wissenschaftliche Kompetenzen im Land zu haben, um auf dieser Basis Patente zu entwickeln und Arzneimittel herzustellen. Die Corona-Pandemie hat Schreckliches bewirkt, aber auch deutlich gezeigt, wo es Potenziale gibt. Die Europäische Union und der Bund haben erklärt, dass man wieder Arzneimittel-Produktionsstandort sein möchte. Nun werden Förderprogramme ausgelobt, um Arzneimittelproduzenten zu überzeugen, wieder in Deutschland oder Europa Medikamente herzustellen. Das wird ein langer und schwieriger Prozess sein, der aber absolut wichtig ist. Wir dürfen beim Thema Medikamente nicht abhängig von autoritären Staaten wie China bleiben.

Könnten auch in Niedersachsen langfristig Medikamente produziert werden?

Wir haben tatsächlich schon heute kleine, aber feine Produktionsstätten für Medikamente gegen sehr spezielle chronische Erkrankungen, ohne die die Betroffenen sehr große Probleme hätten. Wir haben aber natürlich nicht Biontech wie in Mainz. Für mich als Gesundheitsministerin ist wichtig, dass überhaupt wieder mehr Medikamente in Deutschland und Europa produziert werden und wir bei dieser schwierigen Rückansiedelung keine kleinen bestehenden Produzenten verlieren.