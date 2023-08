﻿Warum parkt ein Mannschaftsbus von Hannover 96 regelmäßig in der List?

Hannover. Seit mehreren Wochen parkt einer der beiden Mannschaftsbusse von Hannover 96 regelmäßig in der List, zumeist am Lister Kirchweg. Anwohnende sind verärgert. Denn der Bus steht „niemals allein“ in der Straße, sondern blockiert zumeist gleich vier bis fünf Parkplätze. Einige fragen sich: Warum parkt das offizielle Vehikel der 96-Profis eigentlich in der List und nicht am Stadion?

Hannover 96 verweist auf die Üstra. Denn auch wenn 96 draufsteht, gehören die beiden Mannschaftsbusse zum Fuhrpark von Üstra Reisen. Beim Tochterunternehmen der Üstra kann der Bus mit seinen 32 Sitzplätzen ganz normal gemietet werden. Denn die Fahrten mit Stefan Leitl und seinem Team in der 2. Fußball-Bundesliga machten nur einen Bruchteil der Touren aus, erklärt Üstra-Sprecher Heiko Rehberg.

Warum steht der Bus da? Das offizielle 96-Vehikel parkt derzeit häufiger in der List. © Quelle: Peer Hellerling

Er bestätigt, dass der zweite Mannschaftsbus aktuell häufiger im öffentlichen Straßenraum parke. Normalerweise stünde er im Depot der Üstra in Mittelfeld. Doch das ist nach dem verheerenden Feuer von vor zwei Jahren noch eine Baustelle. Dorthin solle der Bus „aber im Laufe des Jahres“ zurückkehren, sagt Rehberg.

