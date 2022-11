﻿Warum sich der Neubau an der Humboldtschule in Hannover verzögert

Hannover. Weil durch Russlands Angriff auf die Ukraine auch die Preise für Baumaterial massiv gestiegen sind, verzögert sich die Erweiterung der Humboldtschule in Linden-Süd um rund ein halbes Jahr. Die Rohbauarbeiten sollen jetzt im zweiten Quartal 2023 beginnen, wie die Stadt mitteilte, vorbereitende Abriss- und Erdarbeiten liefen aber schon. Das Gymnasium soll im Zuge der Umstellung auf G9 für 47,4 Millionen Euro umgebaut werden.

Alle Gymnasien müssen ausgebaut werden

Seitdem die Landesregierung beschlossen hatte, an dem Gymnasien vom Turbo-Abitur wieder abzurücken, müssen alle Standorte erweitert werden, weil dort jetzt wieder 13 Jahrgänge zusammen lernen. Das ist allerdings eine Mammutaufgabe, die sich über Jahre hinzieht. Der erste Jahrgang hat an den Gymnasien schon 2021 wieder das Abitur nach 13 Jahren gemacht.

Neue Ausschreibung an Humboldtschule nötig

Die Ausschreibung für den Rohbau an der Humboldtschule habe wiederholt werden müssen, weil die insbesondere die Stahlpreise wegen des Ukraine-Kriegs explodiert seien, sagt Stadtsprecher Dennis Dix, und das, bevor der Auftrag vergeben worden sei. Die Kalkulation sei dadurch für die Bieter nicht mehr seriös haltbar gewesen. In der neuen Vergabe sei deshalb eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart. Damit könne der Bieter von ihm nicht beeinflussbare Materialpreissteigerungen an den Auftraggeber durchreichen.

„Im Dornröschenschlaf“: An der Baustelle an der Humboldtschule ist zuletzt wenig passiert. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sollte sich der gesamte Umbau aus Kostengründen möglicherweise noch weiter verzögern, wäre das sehr bedauerlich, sagt Schulleiter Christian Steinert. Schülerinnen und Schüler würden es wertschätzen, wenn sie in einem schönen Gebäude lernten. Wenn man die ganze Zeit auf eine Baustelle blicke, auf der man kaum Fortschritt sehe, sei das enttäuschend. Er hat aber die Hoffnung auf einen baldigen Baufortschritt noch nicht aufgegeben: „Wir sind nicht im Winter-, wir sind im Dornröschenschlaf.“ Am Ende des Bauvorhabens soll auch endlich die mit 550 Plätzen größte Schulaula des Landes, die seit Jahren nicht genutzt werden darf, wieder in Betrieb genommen werden können.

So soll der Neubau an der Humboldtschule einmal aussehen. © Quelle: privat

Auch Verzögerungen an anderen Schulbaustellen

Auch bei anderen Schulbauten kommt es wegen Materialknappheit und höheren Preisen zu Verzögerungen.

Der Neubau der Integrierten Gesamtschule (IGS) Büssingweg dauert ebenfalls rund ein halbes Jahr länger als geplant. Grund hierfür ist laut Stadt die Holzknappheit gewesen. Der Holz-Modulbau, der als Interimslösung für den Neubau notwendig ist, konnte erst ein halbes Jahr nach dem geplanten Termin fertiggestellt werden. Deswegen fangen auch die Abbrucharbeiten des Bestandsgebäudes erst mit einem halben Jahr Verspätung an.

Auch die Bauarbeiten an der IGS Südstadt verzögern sich. Die Gründe seien unterschiedlich und vielschichtig, hieß es, man trage sie derzeit für einen internen Bericht zusammen. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass sich der Umbau um 11 Millionen auf insgesamt 42,7 Millionen Euro verteuert. Als ein Grund dafür wurden die Klagen von Anwohnern genannt, die das ganze Verfahren in die Länge gezogen hätten. Auch am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium gibt es Verzögerungen, allerdings nicht wegen Rohstoffmangels, sondern wegen Kampfmittelsondierung. An dem Gymnasium wird derzeit unter anderem ein neuer Fachtrakt für die Naturwissenschaften und eine Mensa errichtet. Das alte Gebäude, das aus den siebziger Jahren stammte, war abgerissen worden.