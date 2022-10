﻿Eine Immobilie, zwei Jahrzehnte Krise: Was bisher geschah im Bredero-Hochhaus

Das Bredero-Hochhaus in der Dauerkrise: Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten gibt es immer wieder neue Pläne, die Gewerbeetagen der Immobilie am Raschplatz umzubauen – aber auch immer wieder neue Querelen. Wir blicken zurück.

Hannover. Seit Anfang des Jahrtausends sind die Gewerbeetagen des Hochhauses Lister Tor – so der offizielle Name des Bredero-Hochhauses – in einer Dauerkrise. Damals gehörte alles im Haus außer den 88 Turmwohnungen einem Fonds der Deutschen Bank. Als der Großmieter Treuhand 2004 auszog, war die Immobilie nicht mehr lukrativ, die Frankfurter Bank verkaufte sie an einen Burgwedeler Projektentwickler.

Doch kaum hatte er pfiffige Konzepte für eine neue Nutzung als Fachgerichtszentrum entwickelt, holte der Fonds sich die plötzlich wieder wertvolle Immobilie mit juristischen Finessen zurück und verkaufte sie teuer an andere Investoren. Der Burgwedeler stürzte in eine Pleite – finanziell und persönlich.

Sein Nachfolger Rixxon schmiedete hochtrabende Pläne, schaffte aber nie Fortschritte. 2008 ging dem Unternehmen aus Düsseldorf das Geld für den Umbau aus, denn Hannovers Richterinnen und Richter wollten nicht in den Siebzigerjahrebau einziehen. Inzwischen ist das Fachgerichtszentrum längst in einem schmucklosen Neubau am Amtsgericht untergebracht, aber die elf mittleren Turmetagen im Bredero-Hochhaus stehen weiterhin leer.

Die Maxime um den niederländischen Investor Hans Pluis setzt seitdem auf schicke Wohnappartements, kommt aber ebenfalls seit etwa zehn Jahren nicht voran. Denn für grundlegende Veränderungen im Haus ist Einstimmigkeit mit den Wohnungseigentümern nötig – und da tun sich immer wieder neue Hürden auf.

Bredero-Wohnungseigentümer zweifeln an Maxime-Plänen

Wer genau schuld ist, da differieren die Ansichten. Offenbar ging die Maxime aber nicht immer geschickt vor. Zuletzt stoppte die Stadt bauordnungsrechtlich die Fassadenbegrünung, weil keine Baugenehmigung vorlag, dann wiederum stimmte das Grundbuchamt Änderungen nicht zu, und immer wieder zweifelten Wohnungseigentümer an den Plänen der Maxime.