Rockerboss Hanebuth erneut vor Gericht, der neue Landtag kommt zur ersten Sitzung zusammen, Diskussion um die Verschiebung der Gelben Tonne und tolle Konzerte: Was diese Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Am Montagmorgen (7. November) muss sich Rockerboss Frank Hanebuth erneut der Justiz in Hannover stellen. Das Amtsgericht hatte ihn 2020 im Prozess um eine Schlägerei in einer Werkstatt in Langenhagen zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft ging jedoch in Revision, so dass sich nun das Landgericht mit dem Fall beschäftigen wird.

Neben Hanebuth wurden vier weitere Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt. Die fünf Männer waren im April 2020 bei dem Besitzer der Werkstatt in Langenhagen aufgetaucht. Dieser soll Schulden gehabt haben. Auf dem Video einer Überwachungskamera war zu sehen, dass der Haupttäter den Kfz-Mechaniker zu Boden schlug und ihm zwei Ohrfeigen verpasste. Die anderen Männer hielten sich – als Drohkulisse – in unmittelbarer Nähe auf. Für die Angeklagten war die Sache wohl auch deshalb glimpflich ausgegangen, weil sich der KfZ-Mechaniker an nichts erinnern wollte und die Aussage verweigerte.

Erneut vor Gericht: Rockerboss Frank Hanebuth. © Quelle: Christian Behrens

Rot-Grün unterzeichnet Koalitionsvertrag

Ebenfalls am Montag soll offiziell der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen unterzeichnet werden, die die neue Landesregierung stellen werden. Das 137 Seiten starke Papier soll den Rahmen für die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren bilden. Es war in nur fünf Tagen ausgehandelt worden.

Ministerpräsident bleibt Stephan Weil (SPD), die SPD übernimmt außerdem die Ressorts Wirtschaft und Verkehr (Olaf Lies), das Innenministerium (Boris Pistorius), Sozialministerium (Daniela Behrens), Europaministerium (Wiebke Osigus) und Justizministerium (Kathrin Wahlmann). Die Grünen haben sich das Kultusministerium (Julia Willie Hamburg), Finanzministerium (Gerald Heere), Landwirtschaftsministerium (Miriam Staudte) und das Umweltministerium (Christian Meyer) gesichert.

Der neue Landtag kommt erstmals zusammen

Am Dienstag (8. November) kommt erstmals der neue Landtag zusammen. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche. Um 11 Uhr wird offiziell die erste Sitzung des Parlaments eröffnet. Sie startet mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne. Später werden dann der Ministerpräsident gewählt und die neue Landesregierung vereidigt. Zudem wird diese ihre erste Erklärung abgeben.

Premiere: Am Dienstag kommt erstmals Niedersachsens neuer Landtag zusammen. © Quelle: Fotostand / Matthey

Um 18.30 Uhr am Dienstag trifft Hannover 96 zuhause auf Fortuna Düsseldorf. Spannend wird das Duell auch deshalb, weil beide Teams Tabellennachbarn in der Spitzengruppe der Zweiten Liga sind. Ebenfalls am Abend stellt der Presse Club Hannover den neuen Leibniz Ring vor. Die Auszeichnung soll in diesem Jahr dem Ukrainischen Volk für dessen Kampf um die Freiheit verliehen werden. Neun Betriebe haben sich an dem Wettbewerb für den schönsten Ring beteiligt. Den Sieger erwartet ein Preisgeld von 3500 Euro.

Gelbe Tonnen: CDU fordert Verschiebung

Am Mittwoch (9. November) wird sich die Politik im Finanzausschuss (15 Uhr im Ratssaal) mit der Gelben Tonne befassen, die ab Januar in Hannover die Gelben Säcke ersetzen soll. Die CDU fordert, diesen Termin um ein Jahr zu verschieben und solange ein Mischsystem aus Tonnen und Säcken anzubieten. Den Zeitraum soll die Bauverwaltung nutzen, um ein Konzept zu erarbeiten, wie die Tonnen abgestellt werden können. Die CDU sieht "vor allem in den dichtbebauten Stadtteilen immense Probleme", diese unterzubringen. Die Fraktion wirf den Verantwortlichen vor, dass die Einführung der Gelben Tonne "planlos" verlaufe.

Um 12 Uhr am 9. November findet am Mahnmal in der Roten Reihe mit einer Kranzniederlegung das Gedenken an die Zerstörung der prächtigen Synagoge durch die Nazis statt. Auch in Hannover war die Pogromnacht im Jahr 1938 der Auftakt für eine weitere Verschärfung der Gewalt und Repression gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Um 18 Uhr ist zudem eine große Gedenkveranstaltung in der Marktkirche geplant, zu der auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, kommen wird.

Wasserstadt Limmer: Stadt stellt aktualisierte Pläne vor

Wie geht es weiter mit der Wasserstadt Limmer? Darüber will die Stadt am Donnerstag (10. November) informieren. Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) will die aktualisierten Planungen für den zweiten Bauabschnitt vorstellen, an denen die Sieger des Architektenwettbewerbs, die Büros Monadnock, chora blau und die Planersocietät in den vergangenen Monaten gefeilt haben.

Deren Entwurf sieht überwiegend eine Bebauung mit fünf Stockwerken vor und überzeugte unter anderem deshalb die Jury, weil er den besten Blick auf das Wasser bot. Die nördliche Spitze zwischen dem Stich- und dem Leineabstiegskanal soll dem Konzept nach ein Park werden. Auch eine Bühne für den Stadtteil soll es im Quartier geben.

Es geht weiter: So sah die grobe Planung für die Wasserstadt Limmer aus. © Quelle: Katrin Kutter

An mehr als 100 Ständen wird es am Freitag, 11. November, auf dem Steintorplatz von zehn bis 17 Uhr Stoffe und Kurzwaren geben. Kundinnen und Kunden können Damen- und Kinderstoffe, Gardinen, Heimtextilien und Dekostoffe, Polsterstoffe, Schnittmuster und vieles mehr erwerben. Der Eintritt ist frei.

Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. November, geht es mit der Laterne durch den Zoo. Ab 16.30 Uhr können Kinder in erwachsener Begleitung mit der Laterne von Afrika über Kanada bis Indien spazieren gehen. Verschiedene Einlasszeiten von 16.30 bis 18.30 Uhr bieten allen Laternengängern einen entspannten Spaziergang durch den abendlichen Zoo. Die begrenzten Plätze (6 Euro) können im Online-Shop des Zoos gebucht werden.

Debatte um Gebühren für den Weihnachtsmarkt

Im Wirtschaftsausschuss der Stadt könnte es am Freitag (14 Uhr im Ratssaal im Rathaus) zu hitzigen Diskussionen kommen. Nach mehrfachen Verschiebungen steht erneut die Erhöhung der Marktgebühren auf dem Programm. Vor allem für die Betreiber des Weihnachtsmarktes könnte es deutlich teurer werden. Sie sollen zum Teil mehr als doppelt so viel Gebühren zahlen wie bisher. Die Stadt begründet das damit, dass mit "erheblichen Zusatzkosten", die sie wegen des Marktes tragen musste.

Sollen teurer werden: Die Gebühren für den Weihnachtsmarkt in Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

Um 18.30 Uhr am Freitag spielt Hannover 96 auswärts bei Holstein Kiel. Um 20 Uhr tritt Schlagerstar Andrea Berg mit ihrer Mosaik-Live Tour in der ZAG Arena auf.

Ab Sonnabend, 12. November, öffnet im Wilhelm-Busch-Museum die neue Ausstellung "Von Haapsalu bis Bullerbü". Sie zeigt die farbenprächtige Bilderwelt von Ilon Wikland. Die Illustratorin wurde für ihre Arbeit für die Bücher von Astrid Lindgren weltberühmt.

Auf dem Spielplatz Wakitu in der Eilenriede wird es feurig: Das Erlebnispädagogische Zentrum lädt alle Menschen ab 10 Jahren zum Feuerfest ein. Ab 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher Fackeln bauen, Feuer spucken, schmieden und vieles mehr. Gegen 18 Uhr startet die imposante Feuershow der Gruppe Elements of Fire. Es gibt Punsch, Kakao und Köstliches vom Grill. Der Eintritt ist frei.

Konzerte mit Rock und Klassik

Ein Doppelkonzert mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und dem spanischen Solisten Pablo Ferrández kann man am Sonnabend (19.30 Uhr) im Kuppelsaal des HCC erleben. Das Duo spielt Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Antonín Dvorák.

Die Alternative-Metal-Musiker Emil Bulls sind auf Tour und kommen am Sonnabend (20 Uhr) ins Musikzentrum. Sie feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Die Münchener sind bekannt für ihr hartes Gitarrenspiel, die vielen Einflüsse aus Rock und Pop sowie für den melodiösen Gesang von Frontmann Christoph von Freydorf.

Feiern Jubiläum: Die Emil Bulls kommen ins Musikzentrum. © Quelle: Veranstalter

Am Sonntag (13. November) lädt der Startenor Rolando Villazón sein Publikum zu einer Reise durch die Welt und die Zeit ein: Er tritt ab 18 Uhr im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums auf. Auf dem Programm stehen Stücke von Mozart und Schubert, Lieder von Duparc und Fauré, Stücke von Verdi und Bellini sowie eine Uraufführung des britischen Komponisten Iain Bell.

Von Christian Bohnenkamp