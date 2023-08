﻿Was DJ Quicksilver so mit Hannover verbindet

Interview.

DJ Quicksilver, wer an elektronische Musik der 1990er-Jahre denkt, kommt an Ihnen nicht vorbei. Was macht die Musik auch 30 Jahre später so besonders?

Es gibt da ja die Bereiche Euro Dance und das, was in Clubs und Diskos gespielt wurde, beide Richtungen haben ihre Fans. Euro Dance ist da eher Mainstream, aber auch auf der elektronischen Seite wurde einiges kommerziell. Jedenfalls sind beide miteinander verbunden. Wer Captain Jack kennt, kennt meist auch DJ Quicksilver (lacht). Die Besonderheit die Musik betreffend, ist eigentlich ganz einfach.

Nämlich?

Alles war frisch und ganz neu, es waren die Entwicklungsjahre der elektronischen Musik. Es war die Zeit der Pioniere. Das, was wir damals erstmals publik gemacht haben, ist nun Kult. Und der wird heute ausgelebt. Die Zeit war quasi das Woodstock der elektronischen Musik (lacht).

Können Sie sich noch an die allerbeste Party von damals erinnern?

Für mich persönlich war das mein erster Auftritt als DJ, das war 1991 in Wattenscheid. Es war der geilste Auftritt. Neben 1000 weiteren Partys, die dann folgten.

Lange her: 2004 legt DJ Quicksilver beim Oster-Mega-Rave im Güterbahnhof Hannover auf. Da ist er längst ein Star an den Turntables. © Quelle: Nancy Heusel

Ließ es sich in Hannover auch gut feiern?

Natürlich! In Hannover war ich mit Abstand am häufigsten unterwegs, nirgends sonst auf der Welt war ich so oft gebucht. Die Partys im Roseclub auf dem Hanomag-Gelände waren legendär.

Ihre Tracks waren minutenlang, mittlerweile ist durchschnittlich nach etwa dreieinhalb Minuten Schluss. Was hat das mit Ihrer Kreativität gemacht?

Dreieinhalb Minuten sind da sehr großzügig gedacht. Man kann sich als Künstler ja gar nicht mehr frei entfalten. Mit meiner Musik will ich Geschichten erzählen, da braucht es einen spannenden Aufbau, den Break und dann die Explosion. Geht das nur in 8 Minuten oder ist es auch in 2 machbar? Vielleicht. Aber es ist eigentlich der Todesstoß, gerade für diejenigen, die erst Fuß fassen wollen. Meins ist es jedenfalls nicht und ich mache weiterhin Musik so, wie ich das will. Das ist meine Handschrift und da lasse ich mir auch nicht reinreden.

5 Szenegrößen auf einen Schlag: (von links) Johan Gielen, Westbam, Mauro Picotto, Talla 2XLC und DJ Quicksilver kürzlich in Irland. © Quelle: Facebook/DJ Quicksilver

Sie kehren mit den anderen großen Szene-Größen wie Westbam, Mental Theo und Mauro Picotto in die Region Hannover zurück. Waren Sie die ganzen Jahre über in Kontakt?

Privat hatten wir nicht wirklich viel miteinander zu tun, aber wir treffen uns vermehrt auf Raves wieder, sehen uns immer öfter. Wir sind alle älter geworden und führen heute auch mal tiefgründige Gespräche. Früher sind wir nur oberflächlich aneinander vorbeigerauscht. Ich finde das Miteinander heute viel menschlicher.

DJ Quicksilver *28. Juni 1964 in Trabzon (Türkei), im Pass steht Orhan Terzi. Als er 5 Jahre alt ist, kommt er nach Deutschland, wächst in Hattingen auf. Nach der Schule absolviert eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, übt den Beruf 10 Jahre aus. Nebenbei macht er Musik, legt als DJ erstmals 1991 auf. Im gleichen Jahr eröffnet er einen Plattenladen, „White Label Records“. Seine erste Single veröffentlicht er 1995 mit Tommaso De Donatis, „Bingo Bongo“ landet in den Charts. Das Duo arbeitet einige Jahre zusammen. Den Hit „Bellissima“ verkauft das Produzententeam mehr als 1,4 Millionen mal, er erklimmt europaweit die Charts. DJ Quicksilver wird für den Echo und den Brit Award nominiert. Er bereist die Welt, spielt in unzähligen Clubs, auf Festivals. Der Musiker ist verheiratet, hat zwei Söhne (27, 21). www.dj-quicksilver.com

Wer kommt denn auf die ganzen Partys – die von früher, die von früher mit ihrem Nachwuchs oder nur der Nachwuchs?

Witzigerweise haben die Kiddies von heute durch die Videosnippets bei Tiktok die Musik für sich entdeckt, die sehe ich häufig auf den Raves. Vor Kurzem war ich in Irland. Von denen, die da vor der Bühne gestanden, mitgesungen und mitgefeiert haben, war kaum einer älter als 20. Ansonsten gibt es die Raver von früher, die 50- bis 60-Jährigen, und viele die 30, 40 Jahre alt sind. Ich finde das wunderbar.

Und es spricht für die Musik.

Diese 90er Geschichten sind außergewöhnlich. Nachdem der Sound aufgekommen war, hielt er sich bis etwa 2003. Danach gab es ein tiefes Loch. 2011 ging es wieder los, die Musik war hip und angesagt. Ich habe der Geschichte zu dem Zeitpunkt 2,3 Jahre gegeben, dachte, dass der Drops dann gelutscht ist. Was soll ich sagen?! Wir haben 2023 und es wird immer mehr.

Musik ist ihre große Leidenschaft, Fußball aber auch. Was hat es mit Ihrem Einsatz für Hedefspor Hattingen auf sich?

Schon vor meiner Zeit als Quicksilver war ich in dem Verein aktiv, habe selbst gespielt, war Torwart. Kurzzeitig sogar mit der Aussicht, in der 2. Türkischen Liga zu spielen. Nur waren da die finanziellen Aussichten bescheiden. Dann war ich als Künstler viel in der Weltgeschichte unterwegs. Seit 2005, 2006 bin ich wieder regelmäßig dabei, bringe mich im Vorstand ein, erstelle auch mal Grafiken. Ein wunderbarer Ausgleich! Außerdem helfe ich gerne, wo ich kann. Wir haben einige Projekte – auch gemeinsame mit dem DFB – angestoßen, betreuen soziale Projekte. Das will ich nicht missen.

Star-DJ ist im heimischen Fußballverein aktiv

Fußball und Musik gehört nicht erst seit Shakiras „Waka Waka“ zusammen. Hat Ihr Verein eine Quicksilver-Hymne?

Zumindest haben sie mich häufiger darauf angesprochen. Bisher hat es aber nicht geklappt. Was ehrlicherweise daran liegt, dass wir unterschiedliche musikalische Vorstellungen haben (lacht). Fan-Musik ist nicht so mein Ding.

DJ Quicksilver legt am 1. September beim Outside World Festival „Future Past“ am Blauen See in Garbsen auf. Karten kosten für den Freitag im Vorverkauf 34,50 Euro (Abendkasse 40 Euro) und für Sonnabend 39,50 Euro (Abendkasse 48 Euro). Den Pass für beide Festivaltage gibt es für 69,50 Euro. Mehr Infos, etwa zum Shuttle, im Netz unter www.outsideworldfestival.com

