﻿Was hat Hannovers Hauptbahnhof mit Bitterfeld zu tun? In „Ein Kessel B.“ gibt Stefan Thoben die Antwort

Bitterfeld. Ein Stück von Bitterfeld begrüßt die Menschen auch in Hannover: Der gelbe Klinker, aus dem der hannoversche Hauptbahnhof gebaut ist, stammt aus Greppin – der Bitterfelder Ortsteil war lange Zeit bekannt dafür. Über diese und andere Geschichten ist der hannoversche Autor Stefan Thoben gestolpert und hat ein Buch daraus gemacht: „Ein Kessel B.“

Eigentlich war die Idee eine ganz andere: 1991 spendete Thoben, damals noch in der vierten Klasse, damit Kinder aus der von Altlasten durchsetzten Industrie-Stadt zur Kur ans Meer fahren konnten. Im Rahmen des „Osten“-Festivals ist der Autor nach Bitterfeld gefahren, um die Kinder zu finden, für die er damals gespendet hat. Im Grunde aber ist das auch nur ein Vorwand, um die Stadt zu erkunden.

Thoben findet Drehorte des Filmes „Go Trabi Go“, er findet Industrieruinen, Schauplätze aus Monika Marons Bitterfeld-Roman „Flugasche“, DDR-Überbleibsel wie das Kachelfries des Chemiekombinats Bitterfeld, Siedlungen in ehemaligen Braunkohlegruben und das „Solar Valley“, in dem sich in den Nachwendejahren Solarindustrie ansiedelte und wieder ansiedeln soll.

Bock auf Wurst: Der Bitterfelder Bratwurst Drive In lädt ein. © Quelle: Stefan Thoben

Nachdem Thoben 2021 „Ein Traum in Bunt. Entdeckung Ruhrgebiet“ veröffentlichte, geht es in „Ein Kessel B.“ vom tiefsten Westen in den ostigsten Osten des Landes. Herzstück des Buches ist einerseits die Suche nach den Kindern, andererseits aber immer wieder das Gespräch mit den Menschen, die dort leben: Thoben spricht mit den Eckensteherjungs vor dem einzigen Dönerladen der Stadt, der nachts noch geöffnet hat, er trinkt Kaffee mit Inge und Horst in deren Wohnungen, mit Marion, Reinhard, Benno und Angela in deren Kleingarten. Dazwischen sind immer wieder Fotos montiert, die Thoben geschossen hat und Zitate aus Songs und Texten: Christa Wolf und Monika Maron sind dabei, aber auch das Hallenser Pop-Duo Sorry 3000.

Als Autor kommt Thoben natürlich auch um den Bitterfelder Weg nicht vorbei – die Idee der DDR-Spitze, Künstler in Fabriken zu schicken, damit sie dort arbeiten und die Arbeiter bei eigenem künstlerischem Schaffen unterstützten.

Auf Spurensuche in Bitterfeld: Der Autor Stefan Thoben. © Quelle: privat

Alle diese Bilder und Ideen und Texte aus Geschichte und Gegenwart vermischen sich in „Ein Kessel B.“ zu einer Art Collage, die sich, gerade auch wegen der Fotos, fast wie eine Abfolge von Postkarten lesen lässt, die weder zu Ruinentourismus noch zu romantischer Verklärung wird, sondern versucht, Bitterfeld gerecht zu werden. Manchmal rutscht der Text ins allzu locker-tagebuchartige, fängt sich aber schnell wieder und gräbt sich weiter durch Bitterfelder Geschichten.

Da ist es am Ende fast egal, ob Thoben auch erfolgreich die Kinder findet, für die er damals gespendet hat. Wobei es natürlich schön ist, dass auch das – nach gut 200 Seiten - am Ende klappt.

Stefan Thoben: „Ein Kessel B. Ein Sommer auf Bitterfelder Wegen“. Reiffer Verlag, 240 Seiten, 28 Euro

