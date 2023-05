﻿Gerichte mit Geschichte: Historische Speisekarten zeigen, wie man in Hannover früher aß

Hannover. Schildkrötensuppe. Heute ist das Gericht längst geächtet. Suppenschildkröten sind seit 1988 international geschützt, Schildkrötensuppe ist legal praktisch nicht mehr zu bekommen. Doch im Oktober 1948 stand Schildkrötensuppe auf der Speisekarte des „Café am Kröpcke“ ganz oben. Eine Tasse gab es – wenige Wochen nach Einführung der neuen Währung – für eine D-Mark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den meisten Gerichten auf dieser Speisekarte ist akribisch verzeichnet, wie viel Gramm Fleisch oder Fett sie enthalten. „Die Gäste mussten dementsprechend Lebensmittelmarken abgeben – in jener Zeit waren Nahrungsmittel ein kostbares Gut“, sagt Jochen Winkler.

Das filigran gestaltete Nachkriegscafé im Logo: Speisekarte von 1948. © Quelle: Privat

Der Bothfelder, früher Geschäftsführer einer Werbeagentur, ist bei der Facebook-Gruppe „Mein altes Hannover“ aktiv, deren rund 4400 Mitglieder sich mit der Geschichte der Stadt beschäftigen. Mit Gleichgesinnten hat er eine virtuelle Sammlung von Netzfunden ganz eigener Art zusammengetragen: Fotos historischer Speisekarten aus Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abbild der Zeitläufte: Speisekarten aus Hannover erzählen von der Vergangenheit. © Quelle: Katrin Kutter

Spiegel der Geschichte

„Es ist sehr aufschlussreich, wie man hier früher gegessen hat“, sagt der 67-Jährige. „In den Karten und Gerichten spiegelt sich immer auch ein Stück Geschichte.“ Die scheinbar unscheinbaren Dokumente erzählen von wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, von Handelsbeziehungen, Ästhetik und dem Selbstverständnis der jeweiligen Zeit.

Ein Bau von Stararchitekt Dieter Oesterlen: das Café am Kröpcke im Jahr 1949. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Seine Lieblingskarte ist die aus dem Kröpcke-Café von 1948. Um den Namen des Lokals gab es damals einen bizarren Namensstreit: Dieses verdankte seine Bezeichnung nämlich dem einstigen Oberkellner Wilhelm Kröpcke. Dessen Töchter wollten die Nutzung des Namens nach dem Krieg verhindern. Also sorgte Oberbürgermeister Wilhelm Weber kurzerhand dafür, dass 1948 der ganze Platz „Kröpcke“ genannt wurde. Stararchitekt Dieter Oesterlen baute dort im gleichen Jahr ein filigranes Lokal, das fortan – juristisch unverfänglich – als „Café am Kröpcke“ firmierte.

Ein Gedeck für 72 Pfennig: Speisekarte aus dem „Neuen Haus“ von 1933. © Quelle: Privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Rumpsteak wurde dort die heute fast vergessene Sauce „Robert“ gereicht. „Das war eine Senfsauce, die man gerne zum gebratenen Fleisch servierte“, sagt Winkler. Sie taucht auch auf einer Speisekarte des „Neuen Hauses“ von 1933 auf, dessen Arcaden heute vor der Musikhochschule stehen.

Einst ein beliebtes Lokal: Das „Neue Haus“, dessen Arcaden heute vor der Musikhochschule stehen. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Ein Gedeck mit Grünkernsuppe, Buntem Huhn und Rindfleisch kostete im „Neuen Haus“ damals 72 Pfennig. „Der Stundenlohn eines Arbeiters lag seinerzeit bei unter einer Mark“, sagt Winkler. Vergleichsweise billig waren damals Kartoffeln; ein Kilo war für 6 Pfennig zu haben. Tierische Produkte waren deutlich kostspieliger: 250 Gramm Butter hätten 63 Pfennig (nach heutiger Kaufkraft etwa 6,30 Euro) gekostet, und ein Kilo Schweinefleisch 1,38 Mark (auf heute umgerechnet ungefähr 13,80 Euro).

Deftige Küche zum Wirtschaftswunder

Die älteste Speisekarte, die Winkler und sein Team ausfindig gemacht haben, ist ein handgeschriebenes Exemplar aus der „Union-Halle“ von 1887 („Bouillon: 20 Pfennige“). Das Lokal war ein Revuetheater mit angeschlossenem Restaurant in der Maschstraße. Später hatten an diesem Standort die Union-Garagen ihren Sitz – der Name des Etablissements wanderte sozusagen von einer Branche zur anderen.

Braunkohl mit Brägenwurst für 40 Pfennig: „Union-Halle“-Speisekarte von 1887. © Quelle: Privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Fünfzigerjahren aßen die Menschen in Hannover gerne deftig, es war die Zeit des Wirtschaftswunders. „Nach den Entbehrungen der Kriegszeit wollte man sich jetzt wieder etwas leisten“, sagt Winkler. Auf einer „Hackerbräu“-Speisekarte von 1952 – das Lokal gehörte zum Rheinischen Hof am Ernst-August-Platz Ecke Bahnhofstraße – finden sich allerdings auch Speisen, die heute kaum noch mehrheitsfähig wären: „Kalbshirn gebacken“ oder „Gedämpftes Kalbsherz auf geschmortem Bauernkohl“ etwa.

Gediegenes Ambiente: Das Restaurant Hackerbräu in der Innenstadt. © Quelle: Privat

„Der Geschmack hat sich ständig verändert“, sagt Winkler. Zwar haben sich einige Gerichte in Hannovers Lokalen über alle Moden hinweg gehalten, wie Königsberger Klopse, Schnitzel oder Scholle. Andere jedoch muteten mittlerweile eher skurril an, sagt der 67-Jährige: „Heute sagen viele igitt, wenn sie so etwas lesen.“

Kalbskopf „Schildkröten Art“ inklusive: Hannoversche Speisekarte von 1952. © Quelle: Privat

Goldbarsch Hawai in den Sechzigern

Im Jahr 1965 gab man sich im „Hackerbräu“ exotisch und weltgewandt. Statt banalem Orangensaft stand „Orangen-Juice“ auf der Karte. Vieles klingt international, wie „russischer Malossol-Kaviar“, „Straßburger Gänseleber“ oder Goldbarschfilet „Hawai“. „Es war die Zeit der ersten Italien-Reisen“, sagt Winkler, „Restaurants, die auf sich etwas hielten, boten selbstverständlich internationale Küche an.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für die Dame, für den Herrn“: Speisekarte aus dem Ratskeller Hannover von 1962. © Quelle: Privat

Von einem gewachsenen Gesundheitsbewusstsein zeugt eine Speisekarte aus dem Ratskeller von 1962. Sie versichert, dass die Speisen „keine Farbstoffe und chemischen Konservierungsmittel“ enthalten. Auch sie setzt auf Internationalität – mit „dänischen Linfjord-Muscheln“ und der „Toastschnitte ,Jockey-Club’“.

Dokumente der Vergangenheit: Historische Speisekarten aus Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Gendermäßig steht die Karte aus heutiger Sicht allerdings ganz weit im Abseits, denn Sie bietet ein Gericht „Für die Dame“ (Feines Ragout von Hummer-Krabben-Schwänzen mit Spargel für 5 D-Mark) und eins „Für den Herrn“ (Lendenschnitte „Mylords Trost“ mit Schinken und Setzei für 7 D-Mark) an. „Früher waren sogar Damenkarten üblich“, sagt Winkler. Auf diesen waren – anders als auf Herrenkarten – keine Preise angegeben. Die Dame sollte sich ganz unbefangen vom großzügigen Herrn einladen lassen können. So ändern sich die Zeiten – im Lokal wie im Leben.