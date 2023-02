Niedersachsens größte Ausbildungsmesse. Die 32. „Beruf & Bildung“ läuft in Hannover in der Eilenriedehalle

Nach der Pandemie ist die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt besonders groß: Bei der diesjährigen „Beruf & Bildung“ am Freitag und Sonnabend präsentieren sich rund 180 Aussteller in der Eilenriedehalle in Hannover – so viele wie noch nie. Die Arbeitgeber müssen sich einiges einfallen lassen gegen die Personalnot.