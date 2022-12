﻿Was macht uns Hoffnung? Das wollen Pastoren aus Hannover Heiligabend predigen

Corona, Krise und Krieg in Europa. Was macht uns in diesen Zeiten Hoffnung? Wir haben fünf Pfarrer und Pastorinnen gefragt, was sie Heiligabend predigen werden. Ihre Texte fallen völlig unterschiedlich aus – doch alle verbreiten Mut und Optimismus.

Hannover.

Hannover. Weihnachten ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt besonders groß – doch gerade in Krisenzeiten wird vielen bewusst, wie wenig die Realität unseren Wünschen entspricht. Was kann uns Hoffnung machen? Welche Antworten bietet womöglich der christliche Glaube? Wir haben fünf Geistliche gefragt, was sie Heiligabend predigen werden. Hier ihre teils überraschenden Antworten.

Pastor Wohlers (Auferstehungskirche): „Auf die Stimme des Engels hören“

Pastor Michael Wohlers.

Auf einer Freizeit im Herbst haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden das Krippenspiel geschrieben. Schon manches Jahr gab es im Krippenspiel einen Überraschungsgast: Eine Figur, die so nicht in der Bibel vorkommt, die aber dazu gedichtet ist. In diesem Jahr ist der Überraschungsgast im Krippenspiel der Teufel. Ein Engel sagt den frierenden Hirten: „Habt keine Angst! Die Furcht hat ein Ende, ich erzähle euch etwas, das große Freude bringt. Geht los, entdeckt es selbst, schaut es euch an!“ Während die Hirten noch überlegen, was sie tun sollen, tritt der Teufel auf: „Geht nicht los, bleibt hier und friert, vor allem aber: Fürchtet euch! Denkt an Kriege, die kommen werden, vertieft euch in Fake News, und wenn der Engel von Freude erzählt, dann glaubt ihm nicht.“ Wie ein weihnachtlicher Grinch kommt der Teufel zu den Hirten. Was er sagt, ist sehr real. Es gibt Kriege, Menschen frieren, es gibt Streit und Fake News, und das alles ist so stark, dass manchmal die Stimme des Engels kaum zu hören ist. Doch die große Freude, das himmlische Glück, sind gerade dort, wo wir von Furcht und Sorgen erfüllt sind. Wenn wir auf die Stimme des Engels hören, kehren wir glücklicher, friedfertiger, gottnäher von der Krippe zurück. Gott begegnet uns und macht uns zu neuen Menschen. Und auch im Krippenspiel gehen die Hirten los zur Krippe

Pastor Michael Wohlers hält seine Predigt in der evangelischen Auferstehungskirche (Helmstedter Straße 59) Heiligabend um 16 und 17.30 Uhr.

Pastorin Anke Merscher-Schüler (Pauluskirche): „Weihnachtlicher Wandelmut“

Pastorin Anke Merscher-Schüler.

Wenn in der Bibel jemand rennt, erzählt es sicher Lukas, der Evangelist der Weihnachtsgeschichte: „Es begab sich aber“, dass fast alle unterwegs waren. Gezwungenermaßen wegen der Volkszählung - wie Maria und Joseph. Ebenso die Hirten, die gezwungen sind, Nahrung zu suchen für sich und das Vieh und einen sicheren Ort für die Nacht. Misstrauisch beäugt von denen, die Haus und Hof haben. Immer in Gefahr. Kleinkrieg und Neid, der zu Gewalt wird, wie bei Kain und Abel – die alte, immer neue Geschichte. Da kommt zur Unzeit und als Zeitenwende das Kind zur Welt. Die Weihnachtsgeschichte ist wie eine Zeitreise. Vertraute Worte: „Ihr werdet das Kind finden“ - und vielleicht eure eigene Kinderzeit mit Bildern, die ans Herz reichen. Doch wenn das Herz in der Hose sitzt, nützt das alles gar nichts. Das „Fürchte dich nicht!“ der Engel bleibt Vergangenheit. Es begibt sich nämlich gerade, dass die „Menge der himmlischen Heerscharen“ Verstärkung braucht, uns zu erreichen. Denn der Evangelist Lukas erzählt von einem regelrechten Mutanfall! Wer die Engel hört, rennt, wird bewegt wie von Musik, die in die Beine fährt; will „sehen, was da geschehen ist“, gewinnt „Klarheit“! Tut dann, was Hirten tun: Care-Arbeit! Schützt, gibt Acht, dass niemand verloren geht. Eine Haltung, die aus dem Halt kommt, den wir seither haben. Mut, der aus der Demut kommt: anzunehmen, was ist und lebensdienlich zu ändern, was zu ändern ist durch weihnachtlichen Wandelmut.

Pastorin Anke Merscher-Schüler hält ihre Predigt in der evangelischen Pauluskirche (Meterstraße 39) Heiligabend um 17 Uhr.

Pfarrer Johannes Lim: „Licht in den Finsternissen des Lebens“

Pfarrer Johannes Lim.

Unserer heiligen Familie ist das Schicksal der heutigen Menschen in der Ukraine weitaus näher als das abgesicherte und beschützte Leben in unserer Wohlstandsgesellschaft. Von daher stellt sich für mich schon die Frage nach dem richtigen Ort der Krippe. Natürlich gehört sie in unsere Kirchen, in denen die Weihnachtsbotschaft verkündet wird! Und selbstverständlich gehört sie auch in unsere Wohnungen und Häuser, wo das Fest der Geburt Jesu gefeiert wird und deshalb die Familie zusammenkommt!

Aber die Krippe hat auch ihren rechten Platz an Orten, wo Menschen vor bitterer Armut und nicht enden wollendem Krieg, vor brutalem Unrecht und hoffnungslosen Situationen flüchten; wo Menschen unter erbärmlichen und menschenunwürdigen Verhältnissen in ruinierten Städten leben - mit einer völlig ungewissen Zukunft und der einzigen Hoffnung, dass der Krieg irgendwann einmal doch noch endet. Genauso gehört die Krippe auch in die Notunterkünfte für Flüchtlinge und in Obdachlosenhäuser, in die Arbeitsagenturen und die Sozialämter, in die Kinderkliniken, Palliativstationen und Hospize, ins Rotlichtviertel und in die Gefängnisse. Gottes Menschwerdung lässt sich nicht beschränken auf eine idyllisch anmutende und heimelige Welt, sie ereignet sich gerade dort, wo das Leben ins Fragwürdige abrutscht, wo es dem menschlichen Verstand gefährlich und unheimlich wird, wo der Sinn bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt ist. Gerade diese Finsternisse des Lebens sind die Orte, in die Gott hineinsteigen, die er bewohnen und mit dem Licht seiner Gegenwart füllen will.

Pfarrer Johannes Lim predigt in der katholischen Kirche St. Maximilian Kolbe (Ökumenisches Kirchenzentrum, Mühlenberger Markt) um 18 Uhr sowie in der Christ-König-Kirche in Springe um 22 Uhr.

Pastorin Grace Daeli (Reformierte Kirche): „Kinder lehren uns Vertrauen“

Pastorin Grace Daeli.

Das Volk Israel wartete schon seit langem auf das Kommen des Messias. Messias bedeutet Retter. Als das Volk Israel etwa 700 Jahre vor Christus unter fremder Herrschaft lebte, schrieb der Prophet Jesaja über die Ankunft des Messias. Aber Hunderte von Jahren später war immer noch kein Messias gekommen, und Israel lebte wieder unter Fremdherrschaft. Hatte Gott sein Versprechen vergessen? Nein! Die Bibel verkündet die Geburt des Messias in Bethlehem, der Stadt Davids.

Das lange Warten wäre ein guter Grund für Zweifel und Sorgen. Wir haben lange Zeit auf das Ende der Corona-Pandemie gewartet, auch auf das Ende der Kriege und der Krisen warten wir. Wir warten ein Jahr, zwei Jahre und mehr. Dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen und an Gottes Verheißungen zu zweifeln. Es gibt aber eine Generation, die sich selten Sorgen macht und einen starken Glauben hat. Es sind die Kinder, die uns lehren, was es bedeutet, Vertrauen zu haben. Heute würde ich ihnen gerne mitgeben: „Sagt eurem Papa, eurer Mama, Opa, Oma und allen Erwachsenen: Macht euch keine Sorgen. Gott hält sein Versprechen.“ Wir werden getröstet werden, wir werden geheilt werden, wir werden uns wieder nahe sein. Gott hat sein Versprechen gehalten. Als kleines Kind ist er selbst in die Welt gekommen. So singen wir es im Weihnachtsgottesdienst: Christ, der Retter ist da!

Pastorin Grace Daeli hält ihre Predigt Heiligabend in der reformierten Kirche (Lavesallee 4) um 15.30 Uhr.

Pfarrer Wolfgang Semmet: „Frage deine Träume um Rat“

Pfarrer Wolfgang Semmet.

Weihnachten bedeutet: In diesem Jesus hat sich Gott ein für alle Mal an unsere Seite gestellt, indem er einer von uns wurde, gegen alle Hoffnungslosigkeit. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wenn wir das begreifen, dann haben wir eine Hoffnung, gerade und trotz der vielen negativen Nachrichten täglich. Wenn wir das begreifen, dann ist Glaube nicht überholt, sondern wichtiger denn je. Wenn wir das begreifen, dann gehört die Bibel zu den wichtigsten Büchern der Welt, indem sie eine Hoffnung vermittelt, die es sonst nicht gibt. Wenn wir das begreifen, dann wissen wir, dass Gott seinen Sohn in eine gebrochene Welt hineingesandt hat. Dass Gott greifbar wird in einem Kind, das wir Sohn des Höchsten, Friedensfürst und Heiland der Welt nennen. Und der von sich sagen wird: Ich bin das Licht der Welt!

Wir dürfen nicht nur Weihnachten feiern, sondern wir müssen Weihnachten feiern. Papst Johannes XXIII. hat einmal gesagt: Frage nicht Deine Ängste um Rat, sondern Deine Träume. Denke nicht über die Enttäuschungen nach, sondern über deine ungenutzten Möglichkeiten. Denke nicht daran, worin du versagt hast und gescheitet bist, sondern welche Möglichkeiten dir noch offenstehen. Deshalb bedeutet Weihnachten: Gott hat einen Traum von uns! Gott sieht in uns noch ungenutzte Möglichkeiten! Gott eröffnet uns Zukunft. Und deshalb feiern wir Weihnachten.

Pfarrer Wolfgang Semmet predigt Heiligabend um 18 Uhr in der katholischen Kirche Maria Trost (Parkstraße 2) und um 22 Uhr in der St.-Godehard-Kirche (Posthornstraße 22).