﻿Rasen sprengen in Hannover: Wann ist Gießen jetzt erlaubt?

Hannover. Die anhaltende Trockenheit macht der Region Hannover zu schaffen. Um die Dürre nicht weiter zu verschärfen, beschränkt die Region in diesem Sommer erstmals den Wasserverbrauch. Ab Donnerstag, 6. Juli, ist das Bewässern und Sprengen von Grünanlagen tagsüber unter bestimmten Voraussetzungen verboten. Wir erklären, wann und wo die Regeln gelten, wann sie wieder aufgehoben werden – und welche Strafen bei Verstoß drohen.

Warum beschränkt die Region den Wasserverbrauch?

Auslöser ist der historisch niedrige Grundwasserstand in und um Hannover. Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts weist vor allem im Norden der Region eine „außergewöhnliche Dürre“ in etwa 1,8 Metern Tiefe aus. In dem Gebiet liegt auch das Fuhrberger Feld, wo Enercity einen Großteil seiner Trinkwasserbrunnen betreibt. Trotz zuletzt starker und langer Regenfälle reichen die Niederschläge bei Weitem nicht aus, um die allgemeine Trockenheit der Böden zu beenden. In der Region Hannover ist es bereits der fünfte Dürresommer in Folge.

Dürre in Deutschland: So ausgetrocknet sind die Böden Deutschland leidet unter einer massiven Dürre. Die ausgetrockneten Böden seit August 2022 im Zeitraffer. © Quelle: UFZ-Dürremonitor/Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Wann gilt die Allgemeinverfügung?

Die Allgemeinverfügung gilt zwischen Donnerstag, 6. Juli, und dem 30. September. Allerdings behält sich die Region Hannover das Recht vor, die Gültigkeit „bei einer sich abzeichnenden Änderung der Situation“ zu widerrufen. Heißt: Falls sich die Grundwasserlage im Verlauf des Sommers verbessert, kann das Verbot auch vorzeitig wieder außer Kraft gesetzt werden.

Wann ist das Bewässern verboten?

Ein generelles Rasensprengverbot gibt es nicht. Das Tabu ist an Voraussetzungen gebunden: Es gilt täglich von 11 bis 18 Uhr, sofern das Thermometer 24 Grad Celsius oder mehr anzeigt. Sollte es in der festgelegten Zeit kälter sein, ist das Bewässern von Gärten und Grünflächen erlaubt. Das Gleiche gilt auch, falls die Temperaturen beispielsweise vor 11 oder nach 18 Uhr mindestens bei 24 Grad liegen. Laut Region beschränkt sich die Verfügung absichtlich nur auf die Tagstunden, weil dann das verteilte Wasser „zum großen Teil ungenutzt“ einfach verdunstet.

Nur noch unter Auflagen erlaubt: der Einsatz von Rasensprengern. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Was genau ist verboten?

Liegt die Temperatur zwischen 11 und 18 Uhr bei mindestens 24 Grad Celsius, dann dürfen land- und forstwirtschaftliche Flächen, öffentliche und private Grünanlagen wie Gärten und Parks sowie Sportanlagen nicht mit stationären und mobilen Anlagen bewässert werden. „Durch diese ineffiziente Wassernutzung werden das Grundwasser sowie die Oberflächengewässer übermäßig belastet“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Das Verbot betrifft nicht nur das Trinkwassernetz, sondern auch Brunnen, Seen, Flüsse und Bäche. Ausgenommen sind die landwirtschaftliche Tröpfchenbewässerung und wassersparende Düsenwagen zur Lebensmittelerzeugung.

Wo erfahre ich die offizielle Temperatur?

Maßstab ist die amtliche Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Flughafen Hannover. Diese Werte dienen der Region auch als Referenz für Kontrollen. Wir haben für Sie auf Basis dieser Daten eine interaktive Grafik erstellt, die ständig live die aktuellen DWD-Angaben wiedergibt:

Welche Strafen drohen?

Der Verstoß gegen die Allgemeinverfügung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Laut Region drohen Strafen von bis zu 50.000 Euro. Es werde anlassbezogene Kontrollen geben. Was darunter zu verstehen ist, spezifiziert die Verwaltung allerdings nicht.

Wer ist vom Verbot nicht betroffen?

Das Tabu bezieht sich ausschließlich auf das Bewässern von Grünflächen. Somit bleibt beispielsweise das Befüllen privater Swimmingpools erlaubt. Schätzungen zufolge gibt es davon allein in der Region Hannover rund 20.000 Stück. Gestattet bleibt ebenso das Autowaschen in der prallen Mittagssonne oder in einer Waschstraße. Auch die rund 60 öffentlichen Brunnen mit ihrem Wasserverbrauch von 26.500 Kubikmetern pro Jahr laufen weiter – sie haben allerdings einen geschlossenen Kreislauf.

Reguliert nur die Region Hannover?

Nein. In Niedersachsen haben bereits mehrere Kreise und Städte Beschränkungen erlassen. Der Kreis Gifhorn etwa verbietet seit Monatsbeginn die generelle Wasserentnahme aus Bächen, Flüssen und wasserführenden Gräben zum Pflanzengießen. Der Kreis Diepholz wiederum untersagt schon seit Juni zwischen 12 und 18 Uhr das Bewässern mit Grundwasser. Die Vorgaben in den Kreisen Lüneburg, Peine und Nienburg ähneln denen der Region Hannover: Auch dort ist das Sprengen ab 24 Grad Celsius tabu, teils allerdings sogar bis 19 Uhr.

Wie kann ich generell Wasser sparen?

Wer Platz hat, sollte über eine Regentonne nachdenken. Nach Berechnungen der „Klimanauten“ der Heinrich-Böll-Stiftung sammeln sich durch ein durchschnittliches Dach etwa 70.000 Liter Niederschlag pro Jahr – umgerechnet 365 Regentonnen. Statt einem Pool mit 5000 Litern Wasser ist vielleicht auch der Freibadbesuch eine Option: Jede Füllung des Planschbeckens kostet etwa 100 Euro, so viel wie eine Familiensaisonkarte. Auch vom Rasensprengen rät die Region generell ab: Wer zum Beispiel 100 Quadratmeter Grün täglich wässert, verbraucht pro Woche etwa 2000 Liter. Laut Verwaltung unnötig, weil der Rasen auch ohne Wasser durch den Sommer komme.

