﻿„Bauwerk von nationaler Bedeutung“: Wasserkunst in Herrenhausen jetzt auch für Besucher geöffnet

Hannover. Der Lärm ist groß, wenn sich die tonnenschweren Wasserräder in Bewegung setzen. Wasser rauscht über die Schaufelblätter, im Raum nebenan bewegt sich ein Kolben auf und ab. 160 Jahre sind die Maschinen alt, und sie funktionieren tadellos. Ihr Zweck: Die Fontäne im Großen Garten in königliche Höhen zu schießen. Künftig können Besucher das in der Wasserkunst in Herrenhausen bewundern. Nach zehn Jahren Bauzeit ist das Baudenkmal jetzt fertig saniert.

Alte Maschinen pumpen Fontäne in Rekordhöhe

Die Wasserkunst wirkt mit ihren Türmchen und der schmucken Fassade wie ein Schlösschen an der Leine. „Eigentlich handelt es sich um ein Maschinenhaus“, sagt Prof. Anke Seegert, Direktorin der Herrenhäuser Gärten. Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts entschied der damalige König Georg I., dass er eine leistungsstarke Maschine braucht, um Wasser in Rekordhöhen zu schießen, schließlich befand er sich im Wettbewerb mit anderen Feudalherrschern Europas: Wer hat die größte Fontäne? 1720 ließ Georg I. die erste Wasserkunst errichten, der Strahl erreichte 35 Meter Höhe – Sieg für Hannover.

Festliche Eröffnung: Die Wasserkunst an der Leine mutet wie ein Schlösschen an. © Quelle: Tobias Wölki

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die historische Anlage gegen eine neue Maschine ausgetauscht. Sie war in der Lage, 400 Kubikmeter Wasser pro Stunde zu bewegen und hob die Fontäne auf 64 Meter. Dann kam der Zweite Weltkrieg, Teile der Wasserkunst wurden zerstört. Nach dem Krieg übernahmen elektrische Pumpen die Wasserversorgung im Barockgarten, und die Wasserkunst verfiel.

Baukosten nahezu verdoppelt

Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Schäden am Gebäude sichtbar. Steine lockerten sich, Eisen rostete. „Im Jahr 2010 war uns klar, dass wir keine Zeit mehr verlieren durften“, erzählt Gartendirektorin Seegert. Auf 3,6 Millionen Euro schätzte man zunächst die Baukosten, aber da hatte man noch nicht gesehen, wie stark die Schäden unterhalb der Wasserlinie waren. Es folgten viele Jahre unermüdlichen Arbeitens. Historische Pläne mussten studiert, immer wieder Unterbrechungen aufgrund von Wasser- und Witterungsverhältnissen hingenommen werden. Die Baukosten verdoppelten sich nahezu.

Kraftakt: Klaus-Peter Piepoe (vorne) und Gerd Schulze-Schweering werfen die alten Pumpen an. © Quelle: Tobias Woelki

Mehr als zehn Jahre später sind Technik, Gebäude und Außenanlage wieder instandgesetzt. „Die Dauer ist für ein Projekt dieser Größenordnung völlig normal“, sagt Hindrik Vorrink, Geschäftsführer des beauftragten Architekturbüros mzwo. Wenn er und die Ingenieure der Stadt jetzt durch die Wasserkunst gehen, bekommen sie glänzende Augen. „Das ist ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung“, sagt Helmut Matterne vom Gebäudemanagement der Stadt.

Maschinen mit Schauwerten

Die Wasserkunst ist kein Museum im üblichen Sinne, sondern noch immer ein Maschinenraum. Wasserräder und Kolben müssen regelmäßig laufen, damit nichts einrostet. Zwar übernehmen elektrische Pumpen weiterhin die Hauptarbeit für den Großen Garten, aber wann immer die historischen Maschinen laufen, kann das elektrische Pumpwerk Pause machen. Den alten Rädern und Kolben bei der Arbeit zuzuschauen, soll jetzt auch Besuchern vergönnt werden. In einem Ausstellungsraum nebenan erklärt ein Film, wie die Technik funktioniert.

Historischer Maschinenraum: In mühevoller Arbeit ist das alte Pumpwerk restauriert worden. © Quelle: Tobias Woelki

Besucher können die Wasserkunst an ausgewählten Terminen besichtigen. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder unter zwölf Jahren und Haustiere dürfen nicht mitgenommen werden. Karten gibt es an der Kasse der Herrenhäuser Gärten oder online im Ticketshop der Gärten. Es gibt folgende Termine: Sonntag, 25. Juni, um 11 und um 13 Uhr, Sonntag, 9. Juli, um 11 und um 13 Uhr, Sonntag, 13. August, um 11 und um 13 Uhr, Sonntag, 10. September (an diesem Tag des offenen Denkmals ist der Eintritt frei), und Sonntag, 17. September, um 11 und um 13 Uhr.

