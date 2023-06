﻿Wassersparerlass: CDU wirft Region Hannover „schlechten Stil“ vor

Hannover. Die Wassersparverfügung der Region Hannover tritt zwar erst am 6. Juli in Kraft. Aber die politische Diskussion ist jetzt schon groß. Christoph Loskant (CDU) äußerte großen „Unmut“ über den Stil der Verwaltung. „Wir sind die Letzten, die von der Allgemeinverfügung erfahren haben“, sagte er im Umweltausschuss der Regionsversammlung. Seine Parteifreundin, Maria Hesse, warf der Verwaltung gar „schlechten Stil“ vor. Diese Zeitung hatte vorab über die Pläne der Regionsverwaltung berichtet.

Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt, wies den Vorwurf als „unfair“ zurück. „Seit 2018 haben wir ein Klimaanpassungskonzept.“ Im Ausschuss und auch die Öffentlichkeit sei immer wieder über eventuelle Maßnahmen zur Wassereinsparung informiert worden. Sie räumte ein, dass man angesichts des feuchten Frühjahrs nicht mit einem weiteren Dürre-Sommer gerechnet habe.

Trinkwassersituation derzeit noch gut

Die Region Hannover hat verfügt, dass ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius das Bewässern von Feldern, privaten und öffentlichen Gärten sowie Parkanlagen und Sportstätten nicht mehr erlaubt ist. Das Verbot gilt zwischen 11 und 18 Uhr. Grund für die Wasserrationierung: Während dieser Zeit sei die Verdunstung am höchsten. Und: „Die Gesamtsituation in Niedersachsen ist dramatisch“, so Sonja Papenfuß zum Grundwasserstand. Momentan sei die Trinkwasserversorgung in der Region Hannover noch sicher. Aber mittelfristig werde man auch in diesem Bereich Probleme bekommen, so Papenfuß.

Die Allgemeinverfügung gilt bis 30. September. Sollte es aber ausreichend regnen, könne man sie auch früher außer Kraft setzen, erklärte die Fachbereichsleiterin. Private Pool-Besitzer seien nicht betroffen, weil sie das Wasser mehrfach verwenden könnten.

Grüne loben Verfügung zum Wassersparen

Ulrich Schmersow (Grüne) war im Umweltausschuss voll des Lobes für die Verwaltung: „Ich begrüße die Allgemeinverfügung.“ Deshalb hätten die Grünen auch einen Antrag zur Einführung eines Wassermanagements gestellt.

Klaus Nagel (FDP) merkte kritisch an: „Es ist bedenklich, nur einen Parameter, die Tagestemperatur, als Grundlage für so eine Verfügung zugrunde zu legen.“ Der Südwesten der Region Hannover beziehe etwa sein Wasser aus dem Harz. „Und dort haben wir die höchsten Wasserstände seit 40 Jahren.“

Sonja Papenfuß konterte trocken: „Nur 15 Prozent des Wassers für die Region Hannover kommen aus dem Harz.“ Doch Kritik kam auch aus den Reihen der SPD. Werner Backeberg meinte, dass man über Ausnahmen für die moderne „Tröpfchen-Bewässerung“ (sie erfordert eine kontinuierliche Bewässerung) in der Landwirtschaft nachdenken müsse. „Damit die Allgemeinverfügung Signalwirkung bekommt.“

