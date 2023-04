﻿Wasserstadt-Abriss: Ratspolitik ist empört und spricht von Skandal

Hannover. Von „Skandal“ bis zu „blanke Ignoranz“ reichen die Reaktionen hannoverscher Ratsmitglieder auf die neuesten Entwicklungen zu den Denkmalen der historischen Wasserstadt-Reifenproduktion in Limmer. Sie sollen nun voraussichtlich abgerissen werden, weil das Gesundheitsministerium des Landes ein von Gutachtern entwickeltes Verfahren ablehnt, mit dem im Inneren der nitrosaminvergifteten Industriegebäude Wohnraum in abgeschirmten Neubauten entstehen sollte.

Wasserstadt-Denkmale: „Wäre eine gute Lösung gewesen“

„Das sind Ministerialbeamte, denen man offenbar im Laufen die Schuhe besohlen kann – und die entscheiden darüber“, empörte sich SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich, nachdem Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) im Bauausschuss von der Ablehnung des Landes berichtet hatte. „Enttäuschend“ nannte auch Vielhaber das Nein des Landes und die Tatsache, dass dieses sogar auf Bitten von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nicht einmal zu Gesprächen bereit gewesen sei. Dabei ist Vielhaber sicher: „Es wäre eine gute Lösung gewesen.“

Die Kritik aus der SPD ist besonders deshalb ungewöhnlich, weil das Landesgesundheitsministerium ebenfalls SPD-geführt ist. Normalerweise hört man in solchen Situationen öffentlich nur leises Grummeln.

Wohnungen als Neubau in der alten Hülle

Das Baudezernat hatte die Investoren in der Wasserstadt, den Bauunternehmer Günter Papenburg zusammen mit den Hamburger Partnern Wohnkompanie und ECE, zum Erhalt der Denkmale bewegen wollen und dafür Gutachter eingeschaltet. Die hatten ein Haus-in-Haus-Verfahren entwickelt: Trotz der schwer vergifteten Außenwände, in die durch die Reifenproduktion krebserregende Nitrosamine eingezogen waren, sollte so Wohnungsbau möglich sein. Für eine finale Schadstoff-Freimessung aber sahen Region, Landesgesundheitsamt und -ministerium kein anerkanntes Verfahren – und lehnten das Konzept daher ohne weiteres Gespräch ab.

Äußerlich Ruinen – aber die Gutachter waren sicher, dass man hier gute Lösungen hätte schaffen können. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es ist ein Skandal, dass die Ablehnung nur deshalb erfolgt, weil es kein anerkanntes Verfahren gibt“, schimpfte Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Ebenso wie SPD-Kollege Kelich kündigte er an, sich auf Landesebene dafür starkmachen zu wollen, dass das Ministerium seine Haltung überdenkt. Kelich sprach von einem „der bedeutendsten Industriedenkmale Hannovers“, das „identitätsstiftend für die ganze Umgebung“ sei.

„Ein paar Traumtänzer“

Die Stadt will nun die Investoren dazu bewegen, ähnliche Neubauten an der Stelle der Denkmale zu errichten: mindestens in gleicher Kubatur, vielleicht auch in historischer Ästhetik. Wie genau das aussehen soll, könne ein Architekturwettbewerb ergeben, sagte Stadtplanungs-Amtsleiter Thorsten Warnecke. Die Investoren sind auf die Stadt angewiesen, weil für den zweiten Bauabschnitt der öffentliche Bebauungsplan noch aussteht. So lange haben Politik und Verwaltung Druckmittel.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sagte, es sei viel Zeit verschwendet worden. „Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte vor ein paar Jahren den Denkmalschutz nicht aufrecht erhalten.“ Er stichelte: „Aber es gab ja ein paar Traumtänzer.“ Dafür fing er sich eine Rüge von Grünen-Mann Gardemin ein: „In welcher Stadt wollen wir leben?“ Denkmale seien Zeugnisse der Geschichte.

Neuaufbau in altem Gewand?

CDU-Baupolitiker Joachim Albrecht sagte, dass ein Abriss der Bauten höchst bedauerlich sei. Er könne sich aber vorstellen, dass ein Neubau als Kombination historisch anmutender Fassaden mit modernem Inneren attraktiv sein könne. Grünen-Ratsfrau Julia Stock sagte, für sie stehe der Gesundheitsschutz über dem Erhalt historischer Industrieanlagen. Wenn es Zweifel daran gebe, dass das Wohnen im Inneren gesund sei, dann seien Abriss und Neuaufbau die bessere Wahl.

Baudezernent Vielhaber verwies auf Beispiele wie den Prinzipalmarkt Münster oder die Altstadt Frankfurts. In Hannover stehen das Leibnizhaus und das Schloss Herrenhausen Pate für einen Neuaufbau in altem Gewand.