﻿Wasserstadt-Triathlon in Hannover: Hier wird gesperrt und umgeleitet

Hannover. Es wird wieder voll im Westen der Stadt: Auf dem Sportprogramm steht am Wochenende die 15. Auflage des Wasserstadt-Triathlons. 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu Wasser und an Land erwartet. Entlang der Rad- und der Laufstrecken ist mit diversen Sperrungen und Einschränkungen in den Bereichen Linden, Limmer und Davenstedt sowie in den an Hannover grenzenden Ortschaften Harenberg, Döteberg, Northen und Lenthe zu rechnen.