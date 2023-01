﻿Häuser von Urlaubern ausgeraubt: Letztes Mitglied der „Tui-Bande“ schweigt zum Prozessauftakt

Hannover. Die Taten der sogenannten Tui-Bande beschäftigen abermals das Landgericht Hannover. Woher hatten die Einbrecher die Adressen von zahlreichen Urlaubern? Und welche Rolle spielte Elvis M. dabei? Antworten auf diese Fragen hat die 12. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richterin Britta Schlingmann zum Prozessauftakt am Dienstag nicht erhalten. Der Angeklagte schwieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft Elvis M. vor, zusammen mit seinen bereits verurteilten Komplizen zwischen Dezember 2018 und April 2019 mindestens vier Wohnungseinbrüche verübt zu haben, während sich die Bewohner mit der Tui im Urlaub befanden. So soll die Bande in einem Einfamilienhaus in der Wedemark Bargeld, Schmuck, Münzen und eine Pistole im Gesamtwert von rund 78.000 Euro gestohlen haben. In Bissendorf entwendeten die Täter Bargeld, Schmuck, Uhren und Parfümflaschen im Wert von rund 30.000 Euro, in Uetze-Dollbergen Bargeld, Uhren und Schmuck im Wert von rund 5500 Euro. Zudem ließen sie in einem Haus in Braunschweig Schmuck und Uhren im Wert von circa 60.000 Euro mitgehen. Die Wertgegenstände wurden später zum Teil in Leihhäusern zu Geld gemacht.

Bande trifft sich bei Massimo’s Eiscafé und im Extrablatt

Wie die Bandenmitglieder an die Adressen der Reisenden gelangten, die allesamt von Hannover aus mit der Fluggesellschaft Tuifly in den Urlaub gestartet waren, konnte in den Verfahren gegen die Haupttäter Rainhardt S. und Heino S. sowie Mittäterin Nada S. im Dezember 2020 nicht geklärt werden. Dass es nun im Prozess gegen Elvis M. gelingen wird, eine Antwort auf diese spannende Frage zu erhalten, scheint nach dem ersten von angesetzten vier Verhandlungstagen mehr als fraglich. Denn nicht nur Elvis M. schwieg am Dienstag zu den Vorwürfen. Auch Rainhardt S. und Nada S., die als Zeugen geladen waren, verzichteten auf eine Aussage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es eine Verbindung zwischen dem Angeklagten und den bereits verurteilten Mitgliedern der „Tui-Bande“ gibt, dürfte allerdings außer Frage stehen. Bei der Observation der beiden Haupttäter hatte die Polizei im Spätsommer 2019 mehrere Aufnahmen davon gemacht, wie sich Elvis M. mit Rainhardt S., Heino S. und Nada S. getroffen hatte, unter anderem in Massimo’s Eiscafé Venezia und dem Café Extrablatt in der City sowie in der damaligen Wohnung von Elvis M. in Hannover. Am 30. August 2019 schließlich wurde der 53-Jährige bei einer gezielten Personenkontrolle in der City verhaftet – allerdings aufgrund anderer Vergehen. Direkt danach endete die Einbruchsserie in Zusammenhang mit Tui-Reisenden.

Nada S. bezeichnete Elvis M. einst als „Ziehsohn“

Nada S. wiederum hatte in ihrem Prozess ausgesagt, dass sie 2019 zweimal Schmuck von Elvis M. erhalten hatte, den sie in ihrer Wohnung aufbewahren sollte. Dafür hätte ihr der Angeklagte Geld versprochen. So berichtete es am Dienstag auch Richter André Wilkening, der damals den Prozess gegen Nada S. geleitet hatte und diesmal als Zeuge befragt wurde. Elvis M. sei eine Art „Ziehsohn“ für Nada S. gewesen, habe die mittlerweile 71-Jährige damals gesagt.

Bereits am Donnerstag, 26. Januar, wird der Prozess vor dem Landgericht Hannover fortgesetzt. Dann wird neben einigen Geschädigten auch der bereits verurteile Rainhardt S. als Zeuge erwartet.