﻿Heiße Beats im kühlen Nass: Ein Techno-Festival im Freibad

Wedemark. Ganz viel Glitzer, Netz und schnelle – also besonders ausgefallene – Brillen: Am vergangenen Samstag gab es im Freibad in der Wedemark nicht nur auffällige Outfits zu bestaunen, sondern auch gute Musik zu hören. Im Rahmen des Waves Open Air Festivals spielten insgesamt zwölf DJs auf zwei verschiedenen Bühnen von mittags bis Mitternacht ihre Auftritte. Trotz knallendem Sonnenschein und heißen 28 Grad lockten die zumeist textlosen, elektronischen Beats von Patrick Mason, Melushka und weiteren rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Sie tanzten, schwitzten und feierten ausgelassen. Der Vorteil des Veranstaltungsortes: Wem es zu heiß wurde, kühlte sich in einem Schwimmbecken ab. Da auf dem Festival auch Alkohol verkauft und getrunken wurde, war das allerdings nur nach Passieren einer zusätzlichen Sicherheitskontrolle möglich.

Auf dem Festivalgelände gab es zwei Bühnen: Die kleinere „Forest Stage“, auf der etwas entspanntere Beats gespielt wurden und die große „Waves Stage“. © Quelle: Jule Trödel

Das Technofestival fand in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Die etwas günstigeren Vorverkaufstickets waren dabei schon vor Beginn der Veranstaltung komplett vergriffen. Einlass gab es für alle über 18 also nur noch mit Glück gegen ein Ticket an der Abendkasse. Wer im nächsten Jahr mitfeiern möchte, sollte sich also frühzeitig ein Ticket sichern.

