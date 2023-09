﻿„Nicht im Sinne der Erfindung“: Taxiunternehmen leiden unter Konkurrenz durch Sprinti

Wedemark/Sehnde. Es ist preisgünstig und ermöglicht es, zeitlich flexibel in den Kommunen unterwegs zu sein: das Ruftaxi Sprinti des Verbunds Großraum-Verkehr Hannover (GVH). Seit Juni 2021 ist der On-Demand-Service als Pilotprojekt in Springe, Sehnde und der Wedemark verfügbar. Der Rufbus hält weder an festgelegten Haltestellen, noch zu bestimmten Uhrzeiten. Stattdessen können Nutzerinnen und Nutzer den Bus kurzfristig per App oder telefonisch zu einem beliebigen Ort innerhalb des Gebiets rufen – und das mit ihrer GVH-Fahrkarte. Doch wie ergeht es Taxiunternehmen in den betroffenen Kommunen mit diesem Angebot?

„Mir ist nicht so ganz klar, warum Sehnde da vorgeprescht ist“, sagt Hans-Uwe Breitmann. Seit 35 Jahren betreibt der 66-Jährige das Unternehmen Funktaxen Breitmann. Er merke es an den Umsätzen, „aber es bringt einen nicht um“. Seine neun Autos werden in Sehnde auch für das Frauennachttaxi eingesetzt – dort verzeichne er durchaus einen Rückgang. „Die Anfragen sind um die Hälfte zurückgegangen“, sagt er. Er konzentriere sich nun unter anderem auf Schülertransporte, Kranken-, Arzt- und Dokumentenfahrten.

15 Prozent Umsatzeinbußen in der Wedemark

Cornelia Meisl betreibt in Sehnde Mietwagen Combag, zu dem Unternehmen gehören auch fünf Taxen. „Uns geht es nicht gut damit“, sagt die Unternehmerin in Bezug auf Sprinti. Vor allem störe sie, dass die Fahrzeuge direkt vor Gaststätten oder dem Volksfest halten würden – und nicht maximal 150 Meter entfernt an virtuellen oder bestehenden Haltestellen. Auch sie konzentriere sich hauptsächlich auf Schüler- und Krankentransporte. „Das bisschen, was wir an Privatfahrten noch hatten, ist schon deutlich weniger geworden“, sagt Meisl.

Für das einzige reine Taxiunternehmen in der Wedemark habe Sprinti schon Auswirkungen, sagt Inhaber Hans-Jürgen Stolper. Seit 1991 leitet er die Hans-Jürgen Stolper Funktaxen. Der 61-Jährige habe seit der Einführung des Rufbusses 15 Prozent Umsatzverlust erlitten. Er beobachte zudem, dass der Sprinti in den Gelegenheitsverkehr eingreife – denn die Fahrzeuge würden auch in der Wedemark genau vor der Haustür, vor Konzerten oder vor dem Schützenfest halten. „Das ist nicht im Sinne der Erfindung, das verstößt gegen das Personenbeförderungsrecht“, kritisiert Stolper.

„Die Pilotphase hat gezeigt, dass sich das Angebot großer Beliebtheit erfreut“: Der Rufbus Sprinti ist seit zwei Jahren in Springe, Sehnde und der Wedemark unterwegs. © Quelle: Bertram

Sprinti in Burgwedel: Stolper lässt es auf sich zukommen

Der Unternehmer, der hauptsächlich Schul- und Krankentransporte sowie Flughafentransfers bedient, habe reagiert. „Für gewisse Schichten setze ich jetzt ein bis zwei Wagen weniger ein“, sagt er. „Ich muss mich anpassen.“ Das Projekt Sprinti ist steuerfinanziert, die Taxibetriebe würden aber weniger Umsatz machen – und dadurch auch weniger Umsatzsteuer zahlen. Seit 2006 leite er zudem ein Taxiunternehmen in Burgwedel, in beiden Betrieben beschäftige er insgesamt 15 Personen. Ab dem 1. Oktober 2023 wird auch in Burgwedel der Rufbus unterwegs sein. „Ich lasse es dort einfach auf mich zukommen“, sagt er.

Laut Vivien Werner, Pressesprecherin der Region Hannover, ordne das Sprinti-System den Anfragen virtuelle Haltestellen zu. „Das Fahrpersonal ist klar dazu angehalten, Fahrgäste ausschließlich an diesen virtuellen Haltestellen abzuholen beziehungsweise abzusetzen“, teilte Werner mit. Die virtuellen Haltestellen seien dicht gesät und von außen nicht erkennbar – und könnten natürlich auch in der Nähe eines Dorfplatzes oder einer Gaststätte liegen.

Bis Ende 2023 werden neun weitere Kommunen in der Region Hannover das Sprinti-Angebot bekommen. „Die Pilotphase hat gezeigt, dass sich das Angebot großer Beliebtheit erfreut“, heißt es von der Region Hannover. Laut ihnen wurden 2022 rund 380.000 Fahrten durchgeführt. Die Freude der einen, ist das Leid der anderen.

