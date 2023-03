﻿Weg aus Hannover: Weinzierl und Zwehl gehen ein Jahr auf Reisen

Hannover. Sie hatten in den vergangenen Wochen und Monaten so viel zu erledigen, dass die letzten Tage vor ihrer Abfahrt nur so verflogen sind. Nun sind Bobo (44) und Maik Weinzierl (48) sowie Julia Zwehl (47) und ihre Ivonne (49) tatsächlich weg – der frühere Marketingmann des GOP und sein Mann sowie die Hockey-Olympiasiegerin von 2004 und Zoo-Mitarbeiterin und ihre Ehefrau haben Hannover den Rücken gekehrt und sind in ihr einjähriges Sabbatical gestartet. Ihren ersten Stopp hat die muntere Truppe auch schon erreicht – Breslau in Polen.

Aber ehe sie losgekommen sind, war’s noch mal ein richtiger Kraftakt: „Wir haben viele Sachen verkauft und einiges eingelagert, 700 Kilo Müll auf der Deponie abgeladen, die Hunde impfen lassen. Eine Wohnung fast komplett aufzulösen, ist dann doch etwas anderes, als nur umzuziehen.“ Eine Mischung aus Erschöpfung und Erleichterung schwingt in der Stimme von Bobo Weinzierl mit, als er von seinen vergangenen und letzten Tagen in seiner Wahlheimat Hannover erzählt. Die Wohnungsübergabe, Weinzierls wohnten in einem selbst ausgebauten Loft an der Kestnerstraße, war für 17 Uhr terminiert, „um 16.50 Uhr waren wir fertig mit allem“.

Coole Bude: So haben Bobo und Maik Weinzierl bis zuletzt an der Kestnerstraße gewohnt. © Quelle: Tobias Kleinschmidt

Stress sollte nun passé sein und ein erlebnisreiches Jahr anstehen. Wie kamen sie aber darauf? Im ersten Corona-Sommer hatten die vier eine Wanderung auf einem mittelalterlichen Jakobsweg von Berlin nach Hannover unternommen, der finale Anstoß für den Plan, den sie jetzt umsetzen. „Ich hatte schon vor Corona diesen Wunsch nach Veränderung. Aber wie es dann so ist, wenn man im Hamsterrad ist, kommt man nicht zum Nachdenken.“ Oberste Priorität hatte die Frage: „Was möchte ich im Leben eigentlich noch machen?“

Die Antwort folgte flugs: „Ich will mir einfach mal Zeit nehmen, um das zu machen, worauf ich Bock habe“, bringt es der 44-Jährige für sich und andere schließlich auf den Punkt. Im März 2022 war das Projekt Sabbatical im Kopf fix, es ging an die Umsetzung. Die beiden Weinzierl-Männer haben sich im Gegensatz zu den Zwehl-Frauen dazu entschlossen, einen schon für Reisen umgebauten Camper zu kaufen (Kostenpunkt 26.000 Euro) und den Ford Transit nach eigenem Geschmack umzubauen und zu gestalten. Das dauerte ein gutes Dreivierteljahr – und kostete weitere 20.000 Euro.

Ein Platz für die geliebten Messer: Küche und dazugehörige Utensilien gehören bei den Reisenden zwingend dazu. © Quelle: Ilona Hottmann

„Der Camper ist für ein Jahr unser Zuhause, ist doch klar, dass wir es schön und gemütlich haben wollen“, sagt Bobo Weinzierl. Ohnehin hatten er und Maik schon immer ein Händchen fürs Schöne, Letzterer hat als Stylist und Visual Merchandiser sowieso immer damit zu tun. Sie haben nicht nur die Elektrik umgebaut, sondern auch eine Solaranlage und Dusche installiert, den Bettkasten nach ihren Vorstellungen hat ein befreundeter Schreiber umgesetzt. „Dank Maik haben wir auch ein schönes Farbkonzept im Camper“, so Bobo Weinzierl über die Handschrift aus Schwarz, Orange und einem dunklen Cremeton.

Nicht nur daran erkennt man eine Leidenschaft: Die Küche im Camper ist mit Gasherd ausgestattet, an einem Magnetbord sind die Lieblingsmesser angebracht, ausgewählte Gewürze sind in kleinen Mengen (wegen des Platzes) mit auf Reisen, „außerdem haben wir ein Weinregal installiert“. Wer die beiden kennt, weiß: Essen und trinken spielen eine große Rolle in ihrem Leben. Deshalb freuen sie sich auch schon auf die kulinarischen Genüsse der Länder, die sie bereisen werden. „Essen steht bei uns allen im Mittelpunkt, niemand von uns will sich von Dosenravioli ernähren. Wenn wir auf den Markt gehen, flippen alle aus.“

Endlich geht’s los: Bobi Weinzierl am Steuer seines Campers, dahinter der von Julia und Ivonne Zwehl. © Quelle: Ilona Hottmann

Bisher stehen mit Polen, der Slowakei und Ungarn nur drei Destinationen auf dem festen Plan des Roadtrips, „wir wollen uns dann auch einfach treiben lassen. Total ausgebremst und reduziert unterwegs zu sein, bedeutet auch, keine Pläne und keinen expliziten Tagesrhythmus zu haben.“ Das Einzige, was Bobo und Maik Weinzierl ziemlich sicher wissen ist: „Nach Hannover kommen wir nicht zurück.“ Dafür sind Städte wie Frankfurt, Hamburg und Berlin für Maik Weinzierls Beruf in der Modebranche viel zu relevant, „das Pendeln war irgendwann nichts mehr für ihn“.

Stein des Anstoßes: Ivonne und Julia Zwehl (vorne) sind mit Bobo und Maik Weinzierl (rechts) sowie den Hunden Bosch udnd Hilti von Berlin nach Hannover gewandert. Der Trip machte Lust auf mehr. © Quelle: privat

Bei Julia Zwehl und ihrer Ivonne sieht das indes etwas anders aus: „Unser gesetztes Ziel ist, nach Hannover zurückzukommen“, beteuert Julia Zwehl. „Wir sind in der Stadt verwurzelt, unser Herz schlägt für Hannover.“ Ihren Arbeitsvertrag mit dem Zoo hat sie für den Zeitraum aussetzen können, „die Unterstützung ist da“. Ihr Umfeld hat fast durchgehend positiv auf die Reisepläne reagiert, „einige haben uns für verrückt erklärt, die meisten waren begeistert“. Ihre Familie wird die 47-Jährige zwar vermissen, hat aber auch Feuer für die Reise gefangen.

Köperpflege ist im Camper auch kein Problem: Julia Zwehl zeigt, wie duschen auch auf Reisen funktioniert. © Quelle: Ilona Hottmann

Von der will sich Zwehl nach Möglichkeit aus jedem Land eine Kleinigkeit mitbringen und dann in der neuen Bleibe – die Wohnung in der List ist aufgelöst – unterbringen. Ansonsten tut es der 47-Jährigen gut, „reduziert unterwegs zu sein – obwohl ich gerne Dinge sammele“. Auf kleinem Raum wie in dem sechs mal zwei Meter großen Mercedes Sprinter auf Reisen zu gehen, findet die Spitzensportlerin von einst „sehr beruhigend. Außerdem müssen wir da nicht so viel putzen.“

Eben schnell Tschüs sagen: Bobo Weinzierl und Julia und Ivonne Zwehl (rechts) verabschieden sich vorm Neuen Rathaus von Reporterin Mirjana Cvjetković. Sie kennen sich allen seit vielen Jahren. © Quelle: Ilona Hottmann

Worauf sie während des Trips auf gar keinen Fall verzichten wollte? „Den Espressokocher, Milchaufschäumer und eine gut ausgestattete Küche.“ Ansonsten fand sie es eher wichtig, elementare Dinge wie Ersatzteile für den Camper dabeizuhaben: „Maulschlüssel, Luft- und Ölfilter, ein Reparaturset für Reifen, Bremsreiniger, spezielle Klebebänder für Kabelleckagen“, zählt Zwehl professionell auf. „Für alles andere gibt es Youtube-Videos. Und den ADAC und Automechaniker.“

Unvergessene Bilder: Die Spielerinnen Anke Kühn und Julia Zwehl (rechts) nachdem die deutsche Hockeynationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im Jahr 2004 in Athen im Finale die holländische Nationalmannschaft bezwungen und die Goldmedaille geholt hat. © Quelle: Archiv/AP Photo/Amy Sancetta

Die 47-Jährige wünscht sich in Sachen Sabbatical insbesondere „ganz viel Natur und wenig Menschen“, sagt sie lachend. „Ich will einfach nur die Tür aufmachen und draußen sein. Ich will die Natur intensiv erleben, ganz gleich ob beim Wandern, Klettern, Schwimmen.“ Ansonsten wünscht sie sich für den Trip viel Raum für flexible Entscheidungen. Die Bereitschaft, sich wenn nötig auch mal für ein, zwei Wochen zu trennen, ist auf allen Seiten vorhanden. „Wir müssen ja erst mal auch herausfinden, wie es sich überhaupt reist.“

Gut, dass die vier Walkie-Talkies an Bord haben und sich so wirklich immer gut untereinander austauschen können. Sich verstehen tun sie ohnehin: „Wir lassen einander Raum, tragen Entscheidungen mit, stärken das schwächste Glied, sind kompromissfähig“, summiert Zwehl das Credo auf. Übrigens: Wer den Trip verfolgen möchte, folgt den Zwehls und Weinzierls sowie deren beiden Bulldoggen Hilti und Bosch bei Instagram. Da posten sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen unter dem Profil „dreibisunendlich“. Was übrigens zeigt, wie flexibel die Truppe ist – drei bis unendlich steht für drei Monate bis unendlich. Dass (mindestens) ein Jahr draus werden soll, ist mehr als toll – gute Reise!