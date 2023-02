﻿Wege in der Eilenriede sollen entfernt werden: Kritik wird lauter

Buchholz-Kleefeld. Die Pläne der Stadt, Wege auf einer Länge von drei Kilometern in der Eilenriede zu entfernen, stoßen nicht nur beim ADFC und im Stadtrat, sondern auch im Bezirksrat Buchholz-Kleefeld auf scharfe Kritik. „Der Stadtwald ist auch für die Menschen da“, sagte CDU-Fraktionschef Maximilian Oppelt in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Es sei nicht akzeptabel, dass man sie auf Schleichwege schicke oder ihnen lange Umwege zumute. „Die Eilenriede muss erlebbar bleiben.“ Auch die SPD meldete Bedenken an. Im ständigen Konflikt Artenschutz kontra Naherholung müsse immer wieder neu entschieden werden, argumentierte Peter Knüppel. In diesem Fall sei ein Rückbau nicht der richtige Weg. „In einer Zeit, in der der Stadt das Geld für Schulen und Kultur fehlt, eine Million Euro rauszuballern, um Wege verschwinden zu lassen, erschließt sich mir nicht.“ SPD-Bezirksratsfrau Simone Kalisch-Humme begrüßte, dass zumindest keine Radwege betroffen sind. Der Vertreter der Linken, Karsten Plotzki, regte an, Liegewiesen oder das brach liegende Kleingartengelände an der Zuschlagstraße zu renaturieren, statt Wege im Stadtwald zu begrünen.

Fünf Minuten Kontrollzeit pro Baum

Auf die Frage von Bezirksratsherr Jens Bolm, wie viel die Stadt mit der Maßnahme am Ende einspare, musste Forstwissenschaftler Johannes Drechsel vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün passen. Man habe dies nicht berechnet, aber es gehe um ansehnliche Personaleinsparungen. Die „visuelle Kontrolle“ des Waldes, die regelmäßig entlang der ausgewiesenen Wege nötig sei, um die Verkehrssicherheit zu garantieren, dauere etwa fünf Minuten pro anfälligen Baum. In manchen Fällen bis zu einer halben Stunde.

Insgesamt 3 Kilometer: Dieses Wege sollen in der südlichen Eilenriede zurückgebaut werden. © Quelle: flei

Drechsel verwies zudem darauf, dass das Geld für den Wegerückbau, gut eine Million Euro, aus angesparten Ausgleichsbeträgen für Baumaßnahmen wie die Pferdeturmkreuzung vor gut 25 Jahren stamme und ausschließlich für die Natur ausgegeben werden dürfe. Die Frage der Grünen, wie hoch der Anteil im Ausgleichstopf aus dem Straßenneubau sei, konnte Drechsel nicht beantworten. Auf Wunsch der Grünen wurde eine Abstimmung über die Pläne der Stadt auf die nächste Sitzung im März vertagt.

Auch die Kommunalpolitiker im Bezirksrat Döhren-Wülfel sahen in dessen jüngster Sitzung das Rückbauvorhaben der Verwaltung kritisch.