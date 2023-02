﻿Rückbau von Wegen in Hannovers Eilenriede: Wichtig für den Wald oder übertrieben?

Für fast eine Million Euro will die Stadt Hannover drei Kilometer Wege in der Eilenriede entfernen. Das sei wichtig für dem Naturschutz und erleichtere ihre Arbeit. Doch Radfahrer befürchten Umwege und mehr Stress mit Fußgängern. Auch die SPD ist sauer. Wie groß ist das Problem wirklich?

Befürchtet Umwege: Jan Krüger vom Radfahrerclub ADFC setzt sich für den Erhalt der meisten Wege ein, die die Stadt Hannover in der Eilenriede entfernen will.

Hannover. 105 Kilometer Wege ziehen sich durch Hannovers Eilenriede. Rund drei Kilometer davon – also knapp 3 Prozent – will die Stadt nun entfernen lassen. Das klingt nach wenig. Und doch ist die Aufregung groß. Der Radfahrerclub ADFC hat die Pläne scharf kritisiert. Andere fragen sich: Warum soll dafür fast eine Million Euro ausgegeben werden?

Johannes Drechsel hat zu dem Vorhaben eine klare Haltung. Nach Einschätzung des Forstwissenschaftlers aus dem städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün gibt es viel zu viele Wege in der Eilenriede. „Extrem durchzogen“ sei diese davon. Ihr Netz sei fünf- bis siebenmal so dicht, wie in anderen Wäldern üblich.

Dichtes Netz: Forstwissenschaftler Johannes Drechsel zeigt, wo Wege in der südlichen Eilenriede entfernt werden sollen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Rückbau von Wegen soll wertvolle Eilenriede-Bäume erhalten

Das sei schlecht für die Natur. Und führe außerdem zu mehr Arbeit für die Mitarbeiter der Stadt. Denn entlang offizieller Wege hat diese die Verkehrssicherungspflicht. Mindestens alle 15 bis 18 Monate muss die Stadt den Zustand der Bäume 30 Meter links und rechts der Verbindungen überprüfen. Sie könnten schließlich umkippen und einen Waldbesucher verletzten oder gar töten. Hinzu kommen zusätzliche Kontrollen, wenn es zum Beispiel gestürmt hat.

Wo keine offiziellen Wege sind, können hingegen auch Bäume stehen bleiben, die anderswo vielleicht gefällt werden müssten. Solche etwa, die von Pilzen befallen sind, tote Äste in den Kronen tragen oder ganz abgestorben sind. Für Insekten, Fledermäuse und andere Tiere seien diese Bäume wichtige Lebensräume, erklärt Drechsel und zeigt eine dicke, alte Eiche, deren Stamm einen Durchmesser von 1,40 Meter hat. Sie steht an einem buckligen Asphaltweg, der entfernt werden soll – und kann dadurch wohl dauerhaft erhalten bleiben.

Wertvoll: Diese dicke Eiche mit 1,40 Meter Durchmesser steht neben einem Weg, der entfernt werden soll und hätte dadurch bessere Chancen, dauerhaft erhalten zu bleiben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Altlasten: Viele der Wege mit Kriegsschutt gebaut

Dass der Rückbau von drei Kilometern meist einfacher Waldwege 950.000 Euro kosten soll, begründet der Experte mit „Altlasten“. Beim Bau der Wege seien zum Beispiel Kriegsschutt aus dem Zweiten Weltkrieg oder Schlacke aus der Montanindustrie verwendet worden. Darunter auch Material, „das wir auf einer Deponie entsorgen müssen. Das ist der Kostentreiber“, erklärt Drechsel.

Die für den Rückbau ausgewählten Wege hält er für verzichtbar. Zwar hätten diese für Waldbesucher „ein paar Umwege“ zur Folge. „Aber Hauptrouten des Radverkehrs haben wir nicht angerührt“, versichert Drechsel. Einige Parallelwege im Wald lägen so nah beieinander, „dass man sich von dort aus zuwinken könnte“.

ADFC fürchtet Umwege und mehr Konflikte mit Fußgängern

ADFC-Vorstandsmitglied Jan Krüger ist kürzlich eigens noch einmal sämtliche Wege abgefahren, die aus der Eilenriede verschwinden sollen. Und er kommt zu anderen Schlüssen als die Stadt. Den Rückbau hält er in den meisten Fällen für problematisch, weil die Verbindungen seiner Einschätzung nach zum Teil den beliebten Julius-Trip-Ring von Fußverkehr entlasten, Anschlüsse an geplante Velorouten darstellen oder Umwege drohen, wenn diese wegfallen. Krüger befürchtet, dass sich Radfahrer und Fußgänger häufiger in die Quere kommen, wenn die Stadt das Projekt wie geplant umsetzt.

Besonders ärgert den ADFC-Mann allerdings, dass die Verwaltung den Rückbau der Wege auch mit dem Bau des Trogs am Pferdeturm im Vorfeld der Expo 2000 begründe. Als Ausgleich für das Megaprojekt sollte eigentlich unter anderem der Eilenriedegrenzgraben im Bereich der Kleefelder Straße renaturiert werden. Das Vorhaben wurde jedoch nie umgesetzt. Knapp 140.000 Euro, die dafür vorgesehen waren, sollen nun für die Entfernung der drei Kilometer Wege im Wald eingesetzt werden.

Radwege weg wegen Bau der Pferdeturmkreuzung?

Für Krüger liest sich die Sache so: Weil vor Jahren eine Straße für den Autoverkehr massiv ausgebaut wurde, sollen nun Verbindungen gestrichen werden, die von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden. Aus seiner Sicht ein völlig falsches Signal in Zeiten, in denen eigentlich der Radverkehr gefördert werden soll. „In den 2000er-Jahren hat die Stadt das schon einmal gemacht. Und ich kenne Leute, die ärgert das noch heute“, sagt er.

Das gab es schon einmal: Bereits 2006 baggerte die Stadt als Ausgleich für den Ausbau der Pferdeturmkreuzung Wege in der Eilenriede weg. © Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Krüger kritisiert außerdem, dass auch Asphaltwege zurückgebaut werden sollen, obwohl deren Netz eigentlich an einigen Stellen ergänzt werden müsste, damit Radfahrer im Wald schnell und bequem vorankommen. „Wir müssen jetzt darüber diskutieren, wie künftig der Radverkehr in der Eilenriede aussehen soll“, fordert er.

SPD sauer: Vorhaben der Stadt „völlig irre“

Rückenwind bekommt der Radfahrerclub von der SPD. „Als Verkehrspolitiker stehe ich da ganz auf der Seite des ADFCs“, sagt Fraktionschef Lars Kelich. „Völlig irre“ seien die Pläne der Verwaltung. Aus seiner Sicht werden die meisten der für die Entfernung vorgeschlagenen Wege gebraucht. „Die Ausgleichsmaßnahmen könnte man auch an anderer Stelle machen“, meint Kelich. Er fordert, dass es sogar mehr Asphaltwege in Grünflächen geben müsse, damit Radfahrer nicht durch Schlamm und Pfützen fahren müssen. Grünen-Verkehrspolitikerin Julia Stock hat sich die Wege im Wald angesehen. Ihre Fraktion sei aber „noch intern in der Abstimmung“.

Die Stadt teilt mit, dass es sich nur bei 339 Metern der gut drei Kilometer, die verschwinden sollen, um Asphaltwege handele. Forstwissenschaftler Drechsel weist auch den Vorwurf zurück, dass in der Eilenriede Radwege zugunsten des Ausbaus von Autostraßen an anderen Stellen weichen müssen. „Die drei Kilometer sind nicht zusammengekommen, weil wir wegen des Pferdeturms noch etwas gutzumachen haben. Das Motiv ist die Renaturierung der Eilenriede“, betont er.

Verwaltung verspricht auch Verbesserungen für Radfahrer

Geplant seien auch Verbesserungen für Radfahrer im Wald, zum Beispiel durch die Veloroute 3 Richtung Bothfeld und Lahe, die – parallel zur Walderseestraße – beleuchtet an diesem entlang geführt werden soll. Vergleichbare Maßnahmen seien zwischen Peter-Hübotter-Brücke und Kleestraße geplant, wo die Veloroute 5 nach Anderten verlaufen soll.

Auch Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) hat sich mittlerweile in die Sache eingeschaltet und einen Brief an den ADFC geschrieben. Aus ihrer Sicht liegt die „Wegedichte deutlich über dem verträglichen Maß“. Reduziere man diese, könnten „mehr wertvolle Biotopbäume erhalten bleiben“. Die Eilenriede zähle „nicht nur zu den wichtigsten Naherholungsorten Hannovers“, sondern sei „auch aus Sicht des Natur- und Klimaschutzes von zentraler Bedeutung“. Die Stadt sei bestrebt, beides zu fördern. Allerdings könne es dabei „zu Zielkonflikten kommen“, räumt Ritschel ein.