﻿Psychiater aus Hannover zu Cannabis: „Psychotische Störungen unter Jugendlichen werden zunehmen“

Kritik an der Freigabe von Cannabis äußert Professor Christoph Möller, Chefarzt der Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult. Er warnt vor gesundheitlichen Schäden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.





Die Bundesregierung will Cannabiskonsum ab 18 Jahren freigeben. Erwarten Sie, dass damit auch der Konsum unter Jugendlichen zunimmt?

Ja, der Konsum steigt bereits in den vergangenen Jahren allein durch die Debatte, weil sie ein verharmlosendes Signal in die Gesellschaft sendet. Mit der Freigabe wird sich diese Wirkung verstärken, das haben wir in den US-Bundesstaaten gesehen, die Cannabis legalisiert haben. Die Botschaft: Cannabis gilt dann als weiche und legale Droge.

Steigt mit der Freigabe auch die Verfügbarkeit für Jugendliche?

Ja, wenn es für alle leichter ist, an Cannabis ranzukommen, wird es auch für Jugendliche noch einfacher als bisher. Der Eigenanbau zu Hause wird ansteigen, wenn für Erwachsene der Besitz von drei Pflanzen erlaubt ist.

Die Bundesregierung will den Kauf und Besitz von Cannabis für Erwachsene bis zu bestimmten Grenzen erlauben. © Quelle: Torsten Leukert/dpa

18-Jährige sollen bis 30 Gramm pro Monat kaufen dürfen, Erwachsene ab 21 Jahre können pro Kauf 25 Gramm und pro Monat insgesamt 50 Gramm erwerben.

Mit 25 Gramm kann man schon viele Leute versorgen.

Warum haben Sie Bedenken, was Jugendliche und junge Erwachsene betrifft?

Das Gehirn ist bis Mitte 20 nicht ausgereift, es befindet sich in einem massiven Umbau- und Reifungsprozess. Je früher Jugendliche Cannabis konsumieren, desto größer können die Schäden sein. Psychotische Störungen werden unter Jüngeren zunehmen. Es ist ein Unterschied, wenn ein Mensch mit ausgereifter Persönlichkeit mal kifft. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es deshalb sinnvoll, wenn die Altersgrenze weiter nach oben verschoben wird.

Und jenseits der Psychose?

Cannabis führt zu einer gewissen Lethargie. Es fällt schwerer, alltägliche Aufgaben wahrzunehmen. Bekiffte lernen nicht gut in der Schule.





Wenn Minderjährige beim Kiffen erwischt werden, sollen Präventionsprogramme greifen. Reicht das aus Ihrer Sicht?

Bei Alkohol haben wir das schon, gleichzeitig wird dafür geworben. Alkohol ist bei uns unglaublich leicht verfügbar. Das ist für Konsum und Abhängigkeit mit entscheidend. Wir haben bereits mit Alkohol und Tabak zwei legale Drogen. An den Langzeitfolgen sterben jährlich zusammen 180.000 Menschen. Brauchen wir noch eine dritte? Oder sollten wir über die Folgen psychoaktiver Drogen für Jugendliche noch einmal kritisch nachdenken?

Das Rauchverbot in der Öffentlichkeit hat zunächst gewirkt?

Ja, aber die Zahl jugendlicher Raucher steigt wieder, was durch Werbung für E-Zigaretten befördert wird. Rauchen wurde mit dem Nichtraucherschutzgesetz uncool. Und jetzt machen wir die nächste Droge hip.