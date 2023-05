﻿Wegen Gaspreisbremse: Vermieter mit Jahresabrechnung später dran

Hannover. Mieterinnen und Mieter müssen laut dem Deutschen Mieterbund (DMB) in Hannover mit deutlich steigenden Mieten und drastisch höheren Nebenkosten rechnen. Und in Sachen Gaspreisbremse liege derzeit einiges im Argen – das bestätigt auch der Verein Haus & Grundeigentum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nebenkostenabrechnung des Vermieters muss bis Ende des Folgejahres vorliegen. Normalerweise sieht der Mieterbund in Hannover jedoch schon um diese Zeit, also im Mai, viele Abrechnungen des Vorjahres – derzeit aber nicht. Das hänge mit der Gaspreisbremse zusammen, sagt Reinold von Thadden, Justiziar beim DMB. „Die Vermieter wissen offensichtlich nicht, wie sie richtig abrechnen sollen“, mutmaßt der 52-Jährige.

Und das, obwohl die Mieter vom Gesetz her schon längst hätten informiert werden müssen, wie sie persönlich von der Gaspreisbremse profitieren. Auch die Energieversorger hätten Probleme – wegen der Kompliziertheit und wegen Personalmangel. Der Gesetzgeber habe da „auch ein Bürokratiemonster geschaffen“.

Eigentümerlobby: Abrechnung „extrem schwierig“

Die Wohnungseigentümerlobby Haus & Grundeigentum Hannover sieht das ähnlich. Die Betriebskostenabrechnung ist laut Geschäftsführerin Mady Beißner aus den genannten Gründen „extrem schwierig geworden“ und „Vermieter, die diese noch selbst erstellen, dürften teils schlichtweg überfordert sein“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die spätere Erstellung als gewohnt sei „eine logische Konsequenz“. Fraglich sei auch, „ob Mieter die Abrechnung noch nachvollziehen werden können“. Die Betriebskostenabteilung von Haus & Grundeigentum werde derzeit „mehr denn je in Anspruch genommen“.

Geschäftsführerin von Haus & Grundeigentum Hannover: Mady Beißner. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mieterbund: Entlastungswirkung nicht zu sehen

Die Gaspreisbremse hätte nach Auskunft von Thadden schon dazu führen müssen, dass wegen der kriegsgetriebenen Energiepreise erhöhte Vorauszahlungen wieder hätten vermindert werden müssen. „Deswegen ist das Gesetz doch gemacht worden“, sagt er. Bislang sei „nichts davon zu sehen, dass die Mieter bei Vorauszahlungen entlastet werden“.

Die Abrechnung 2022 dürfe auch nicht genutzt werden, um erneut höhere Abschläge zu fordern: erst müsse die Preisbremse berücksichtigt und so die Abrechnung als Maß für künftige Vorauszahlungen verringert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem müsse die „Dezemberhilfe“ des Staates berücksichtigt und von der Abrechnung abgezogen werden. Eine krisenbedingt hohe Nachzahlung dürfe auch nicht als Maßstab für die neue Abschlagshöhe herhalten.

Justiziar beim Deutschen Mieterbund Hannover: Reinold von Thadden. © Quelle: Samantha Franson

Deutlich steigende Betriebskosten?

Abgesehen davon erwartet von Thadden „deutlich steigende Betriebs- und Nebenkosten“. Das sei zuletzt nicht so Thema gewesen, doch nun gebe es „die Diskussion und das ganze Hickhack“ um neue Heizungen, Wärmepumpen, Instandsetzung und Sanierung gemäß ökologischer oder umweltbezogener Vorgaben. Dafür fehle einerseits vielen Eigentümern schlicht das Geld, andererseits würden sie das, was sie tun, irgendwie umlegen, sodass die Kosten „ziemlich sicher am Ende wieder bei den Mietern landen“.

Lesen Sie auch

„Großstadtphänomen“ bald überall?

Der Jurist sieht zudem drei Faktoren, welche die Mieten an sich besonders treiben würden: Es werde zu wenig gebaut, Bauen sei teurer geworden – und Wohnraum noch knapper, als ohnehin, da der Zuzug nach Deutschland enorm sei und die Nachfrage stark erhöhe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt werde es „in den nächsten fünf bis sieben Jahren dramatisch, sowohl für Mieter als auch Vermieter“. Und das, was man in Sachen Miete und Wohnraumknappheit bisher als „Phänomen der Großstädte“ kenne, würde nun in kleineren Städten und den Gebieten außerhalb sichtbar.

Inzwischen seien die Menschen „sehr verunsichert, das merken wir bei jedem Gespräch hier“, sagt der Mietrechtsexperte. Und seit Herbst habe der DMB in Hannover „Hunderte neue Mitglieder“ erhalten – so viele wie lange nicht. Er fordert: „Da muss der Staat helfen, das können Vermieter und Mieter nicht alleine leisten!“

HAZ