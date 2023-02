﻿Ratssitzung findet in Hannover unter Sicherheitsvorkehrungen statt

Hannover. Der Rat Hannovers tagt am Donnerstag unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, um Störaktionen der Aktivisten der Letzten Generation zu verhindern. Nicht nur ein Sicherheitsdienst werfe ein Auge auf die Zuschauer auf den Tribünen, auch sei ein direkter Draht zur Polizei gelegt, heißt es aus Kreisen der Ratspolitik. Ein Stadtsprecher bestätigt, dass man Vorkehrungen getroffen habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivisten stören Regionsversammlung

Offenbar will die Stadt verhindern, dass sich Ähnliches ereignet wie in der Regionsversammlung am Dienstag. Aktivisten störten die Sitzung, hielten Plakate hoch und versuchten, Parolen an Wände zu sprühen. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat inzwischen Strafanzeige gestellt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel zum Störfeuer der Aktivisten haben am Dienstag Mitglieder der Letzten Generation mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Rathaus über ein Aussetzen der Proteste verhandelt. Im Gespräch ist, dass Onay die Forderung der Gruppierung nach einem „Gesellschaftsrat“ auf Bundesebene unterstützt und einen Appell an die Bundesregierung richtet. Der Vorstoß trifft im Rat bei CDU, FDP und auch beim Koalitionspartner der Grünen, der SPD, auf Kritik.

Kritik im vertraulichen Verwaltungsausschuss

Im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss vor der Ratssitzung haben CDU, FDP und SPD dem Vernehmen nach ihrem Unmut Luft gemacht. Sie kritisierten, dass Onay sich mit Menschen treffe, die die demokratischen Institutionen offenbar nicht respektierten. Onay betonte, dass er von den Aktionen in der Regionsversammlung nichts gewusst habe. Die SPD zeigte sich verwundert, dass Onay über seine Verhandlungen mit der Letzten Generation in den soziale Medien informierte – nach den Attacken in der Regionsversammlungen.