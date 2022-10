﻿Wegen Nachtlauf: Stadt schleppt Autos entlang der Strecke in Hannover ab

Bevor am Freitagabend der Sport-Scheck-Nachtlauf durch Hannover beginnen konnte, mussten Abschleppdienste zahlreiche Autos abschleppen. Die hatten in den zuvor eingerichteten Halteverbotszonen geparkt. Für die Halter kann das teuer werden.

Hannover. Bevor die Läufer kommen, müssen die Autos weichen: Trotz entsprechender Beschilderung im Vorfeld musste die Stadt vor dem Sport-Scheck-Nachtlauf am Freitagabend zahlreiche Autos in der Innenstadt abschleppen. An der Karmaschstraße wurde eine ganze Reihe Fahrzeuge aus den eingerichteten Halteverbotszonen abtransportiert.

Wie viele Autos es getroffen hat, ist nicht bekannt. Egal, ob die Fahrzeuge aus Versehen oder Mutwilligkeit in den Verbotszonen stehen gelassen wurden: Es wird teuer. Parksünder müssen eine Rechnung über etwa 220 bis 420 Euro erwarten. Die genauen Kosten hängen unter anderem vom Bezirk, vom beauftragten Unternehmen und auch von der Uhrzeit ab, wann abgeschleppt wurde. Laut der Beschilderung gilt das Halteverbot bis 23 Uhr.