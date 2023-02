﻿Wegen Streik bei Bus und Bahn: Hannover verzeichnet Radfahrer-Rekord im Februar

52 Prozent mehr Menschen als sonst an Dienstagen im Februar üblich nutzten am Streiktag in Hannover das Fahrrad. Ein anderes Verkehrsmittel verzeichnete sogar eine mehr als doppelt so hohe Nachfrage.

Viel los: Weil am Streiktag keine Bussen und Bahnen fuhren, sattelten zahlreiche Hannoveraner auf das Fahrrad um. Das machte sich auch am Aegidientorplatz bemerkbar.

Hannover. Die Straßen waren deutlich voller. Ein Chaos am Streiktag am Dienstag, an dem keine Busse und Stadtbahnen in Hannover fuhren, blieb jedoch aus. Das lag wohl auch daran, dass besonders viele als Alternative das Fahrrad für den Weg zur Arbeit nutzten, anstatt auf das Auto umzusteigen. Eine Auswertung der städtischen Fahrradzählstationen ergab, dass trotz des vor allem am Morgen ungemütlichen Wetters 52 Prozent mehr Radfahrer unterwegs waren als sonst an Dienstagen im Februar üblich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Stadtsprecher Dennis Dix berichtet, war der Streikdienstag zudem „mit Abstand“ der Tag mit dem bisher meisten Radverkehr in diesem Jahr. Besonders deutlich wurde das zu den Hauptstoßzeiten des Berufsverkehrs. Am Morgen sowie am Nachmittag passierten die städtischen Zählstationen etwa doppelt so viele Radfahrer wie üblich.

Mehr als doppelt so viele Fahrten mit E-Scootern von Tier

Einen starken Anstieg der Nachfrage erlebte auch der E-Scooter-Anbieter Tier. „In Folge des Warnstreiks bei der Üstra haben wir eine Rekordnachfrage verzeichnet“, berichtet Markus Ries, der für Norddeutschland zuständige Regionalmanager. Viele Hannoveraner hätten einen Scooter des Unternehmens genutzt, „um pünktlich zur Arbeit oder Terminen zu kommen“. Im Vergleich zu einem normalen Dienstag habe Tier 2,2 mal so viele Fahrten verzeichnet. Die zurückgelegten Strecken seien 40 Prozent länger gewesen als üblich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Etwa ein Drittel mehr Fahrten vermittelte die Taxizentrale „Hallo Taxi 3811“, wie Geschäftsführer Wolfgang Pettau berichtet. „Wir waren gut vorbereitet“, versichert er. Die Taxiunternehmer hätten mehr Fahrzeuge eingesetzt. Auch das Personal in der Zentrale sei verstärkt worden. „Wir streiken nicht“, verspricht Pettau. Auch bei künftigen und auch längeren Streikaktionen stehe das Taxigewerbe „bereit“.

Ein Plus am Dienstag, an dem keine Busse und Stadtbahnen fuhren, verzeichnete auch Hannovers Carsharing-Anbieter Stadtmobil. Laut Geschäftsführerin Maaret Westphely wurden rund 10 Prozent mehr Fahrzeuge verliehen als an Dienstagen üblich. Auch sie könne sich „vorstellen“, dass das auf den Streik zurückzuführen sei.