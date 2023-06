﻿Wegen Trockenheit: Region Hannover beschränkt Wasserverbrauch von 11 bis 18 Uhr

Hannover. Die Region Hannover hat erstmals eine Verordnung vorgelegt, die den Wasserverbrauch reduzieren soll. Am Donnerstag präsentierte sie im Umweltausschuss der Regionsversammlung die Details der Allgemeinverfügung zum Wassersparen. Demnach dürfen zwischen 11 und 18 Uhr Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius nicht mehr bewässert werden – egal ob das Wasser aus Brunnen, dem Hahn oder aus Bächen und Teichen stammt. Maßgebend wird die Temperaturmessung am Flughafen in Langenhagen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Beispiel: Ist es um 12 Uhr 23 Grad Celsius warm, dürfen die Rasensprenger laufen. Ist es eine Stunde später 24 Grad warm, greift die Allgemeinverfügung der Region Hannover. Wer also tagsüber meint, den Rasensprenger laufen zu lassen, sollte sich im Internet nach den Temperaturen am Flughafen Hannover erkundigen.

Bewässerung in Region Hannover: Ab 24 Grad hohe Verdunstung

„Wasser, das tagsüber ab der Temperaturmarke 24 Grad Celsius eingesetzt wird, verdunstet zum großen Teil ungenutzt“, stellt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Regelung gilt sowohl für private wie auch für öffentliche Grünanlagen. Auch Landwirte sind betroffen. Die Region kündigt an, Genehmigungen für die Beregnung von Feldern entsprechend einzuschränken.

Private Pools sind von der Verfügung nicht betroffen

Die Einschränkungen gelten nicht für die Besitzer von privaten Swimmingpools in der Region Hannover. Laut Schätzungen dürften sich rund 20.000 Becken in den privaten Gärten der Region befinden.

Die Allgemeinverfügung soll am 6. Juli in Kraft treten. „Zuvor muss sie erst im Amtsblatt veröffentlicht sein“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Die Beschränkung besteht bis 30. September 2023. Bei Verstößen müssen Bürger mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen. Auch Besitzer von Brunnen sind von der Allgemeinverfügung betroffen.

Außergewöhnliche Dürre in der Region Hannover

Im fünften Dürre-Sommer hintereinander sieht die Regionsverwaltung keine andere Möglichkeit mehr, einem eventuellen Wassermangel vorzubeugen. Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts für Umweltforschung zeigt für den Boden bis 1,80 Meter Tiefe in der Region Hannover eine „außergewöhnliche Dürre“. Der Juni 2023 war bislang extrem trocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Region hat im Vorfeld mit dem Landvolk und dem Regionssportbund gesprochen, wie Umweltdezernent Jens Palandt sagt. „Die Folgen des Klimawandels, die wir alle gerade jeden Tag spüren, zwingen uns zum Handeln, da eine Entspannung der Wetterlage nicht absehbar ist.“ Palandt appellierte an die Bürger, ihren Verbrauch beim Wasser zu reduzieren – „insbesondere an heißen Tagen und in Hitzeperioden“.

Die Region Hannover orientiert sich bei der Wasserrationierung an der Verfügung des Landkreises Nienburg. Bereits jetzt würden an vielen Messstellen in dem Gebiet die historischen Tiefstände des Trockenjahres 2018 unterschritten, heißt es zur Begründung von der dortigen Kreisverwaltung. Der Kreis Vechta hat ebenfalls den privaten Wasserverbrauch per Verfügung eingeschränkt.

HAZ