Autobahn 7 in Hannover

Eingeschlafen? VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen BMW

Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 mit einer Schwerverletzten: Ein 23-Jähriger ist an der Anschlussstelle Anderten in den Gegenverkehr geraten und mit einen entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 23-Jährige am Steuer offenbar eingeschlafen.