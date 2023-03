﻿Weidetor in Hannover: Güllegestank belästigt erneut Anwohner und Passanten

Ein unerträglich beißender Güllegestank hat erneut Anwohner und Passanten im Bereich des Weidetors zum Verzweifeln gebracht. Der Geruch verbreitete sich in südlicher Richtung bis zur Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Sogar Autofahrer nahmen den ekelhaften Gestank wahr.

Arbeiten am Abwasserschieber: An der Kreuzung Klingerstraße/Hermann-Bahlsen-Allee stinkt es gewaltig.

Hannover. Heftiger Güllegestank hat heute Vormittag wieder Anwohner und Passanten am Weidetor in Groß-Buchholz genervt. Der starke Güllegeruch zog sich sogar entlang der Karl-Wiechert-Allee in Richtung Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hin. Selbst Autofahrer, die den Bereich passierten, nahmen ihn massiv wahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gestank hänge weiterhin mit der Sanierung des maroden Abwasserschiebers nahe dem Weidetor in Groß-Buchholz zusammen, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Durch die Wetter- und Windbedingungen könnte sich der stark beißende Geruch am Freitagmorgen in südlicher Richtung verbreitet haben.

Stadtverwaltung erhält mehrere Beschwerden

Schon seit Ende 2022 hängt der beißende Geruch in der Luft, die Stadtverwaltung verzeichnete seitdem mehrere Nachfragen und Beschwerden – zuletzt wurde die Zunahme des Gestanks im Bereich der Hermann-Bahlsen-Allee/Klingerstraße kritisiert. „Wir verstehen die Problematik und bedauern die Geruchsbelästigung sehr“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix bereits im Dezember. Die Sanierung des Schiebers sei aber „alternativlos“. Durch ihn läuft das Abwasser von 100.000 Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Weile müssen Passanten und Bewohner noch mit dem beißenden Geruch leben. Die Arbeiten am maroden Abwasser-Schieber innerhalb der Kanalisation sollen laut Stadtsprecher Dennis Dix noch bis Ende März andauern.