Neue Stützen für Weidetorbrücke: Fahrbahnen am Sonntag gesperrt

Hannover. Die Bröckelbrücke muss weiter verstärkt werden: Wegen Bauarbeiten wird in den nächsten Tagen die Verkehrsführung über die Weidetorbrücke (B3/Messeschnellweg) geändert. Der Verkehr läuft ab dem Wochenende in beiden Richtungen über die Fahrspur in Richtung Celle.

Die Änderung der Verkehrsführung wird ab Donnerstag, 13. Juli (9 Uhr), vorbereitet. Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen dürfen weiter über die Brücke fahren, allerdings kann es zu kurzen Einschränkungen kommen. Am Sonntag, 16. Juli, muss die Brücke dann von 6 bis 18 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden.

Weidetorbrücke: Neue Tragelemente werden montiert

Grund für die geänderte Verkehrsführung sind weitere Verstärkungen. Sie werden in den kommenden Monaten von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr angebracht. So werden an zehn Stellen Tragelemente unterhalb der Brücke montiert. Das allerdings kann nur von oben passieren und beginnt auf der Fahrbahn in Richtung Messe. Auf der Gegenfahrbahn wird voraussichtlich ab Anfang 2024 gearbeitet. Dann wird der Verkehr umgelegt.

Schon im vergangenen Jahr waren Stützkonstruktionen angebaut worden: 16 Stahltraversen sichern seit Dezember 2022 das marode Bauwerk ab.

Die Brücke ist wegen ihrer Schäden seit Dezember 2021 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Der Schwerverkehr wird über den Weidetorkreisel um die Brücke herumgeführt. Die Entlastung der Brücke, die Verstärkung und die engmaschige Überwachung durch Fachleute der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sind wichtige Voraussetzungen, um die Brücke weiter offen halten zu können.

