﻿Ärgernis am Weidetorkreisel: Verlassener Golf steht seit elf Wochen auf Grünstreifen

Seit knapp elf Wochen steht ein Golf am Weidetorkreisel. Viele fragen sich: Warum darf der dort stehen? Mittlerweile beschäftigt das Fahrzeug auch die Polizei. Die Spur führt nach Georgien.

Hannover. Wer regelmäßig den Groß-Buchholzer Weidetorkreisel passiert, bekommt seit Wochen auch das zu sehen: einen verlassenen VW Golf. Die Kennzeichen sind abgeschraubt. Überreste eines rot-weißen Absperrbandes hängen am Außenspiegel. Kurios: Das schwarze Auto steht mitten auf einer Grünfläche an der Einmündung von der Klingerstraße – und das bereits seit dem 2. September, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. 

Doch was hat es mit dem Auto auf sich? Warum darf es dort seit mehr als zwei Monaten stehen? Und soll der Golf da bleiben?

„Fahrzeuge dürfen nicht auf Grünflächen abgestellt werden“

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, wurde der VW Anfang September bei einer Verkehrskontrolle angehalten. „Der osteuropäische Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins“, so Behördensprecherin Janique Bohrmann. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher, der sich seitdem im Polizeikommissariat Lahe befindet. Die Behörde weist darauf hin: „Fahrzeuge dürfen nicht auf Grünflächen abgestellt werden.“

Doch nach der Verkehrskontrolle fühlte sich offenbar keine Behörde für den schwarzen Golf verantwortlich, denn niemand kümmerte sich um den Abtransport. Erst nachdem sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger über den verwaisten Golf bei der Stadt beschwert hatten, ordnete die Verwaltung am 2. November an, das Fahrzeug von der Grünfläche zu entfernen. Hätte das Fahrzeug zwischenzeitlich eine Gefahr für den Verkehr dargestellt, hätte die Polizei es bereits abschleppen dürfen.

Golf am Weidetor ist nun ein Fall für das LKA Niedersachsen

Doch das gestaltet sich nach Auskunft der Polizei schwierig. „Da das Auto augenscheinlich gültige polnische Kennzeichen hat, darf das Abfallunternehmen Aha ihn nicht als Sondermüll entsorgen. Derzeit käme daher nur ein kostenpflichtiges Abschleppen mit den damit verbundenen hohen Unterstellkosten in Betracht“, erklärt die Polizeisprecherin. Die Rechnung müsse der Halter übernehmen. Dieser habe laut Polizei die Pflicht, das Auto vom Weidetorkreisel zu entfernen.

Am Außenspiegel des Golfs hängt rot-weißes Absperrband. © Quelle: Christian Behrens

Und so ist der Golf am Weidetorkreisel nun sogar ein Fall für das Landeskriminalamt Niedersachsen. „Das LKA soll Halter, Eigentümer und den möglichen Versicherungsstatus des Golf klären“, so Bohrmann. Ein Ergebnis steht bisher aus. Erst wenn der Halter für die Behörden nicht greifbar ist, könnte der Golf als Sondermüll entsorgt werden.

Bleibt zuletzt noch eine Frage: Wo ist eigentlich der Fahrer, den die Beamten am 2. September mit dem schwarzen Golf aus dem Verkehr gezogen hatten? Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um einen georgischen Staatsbürger, der laut Auskunft der Polizei nicht in Polen wohnt. Wo sich der Mann aktuell aufhält, wissen die Ermittler nicht. Sicher ist bisher nur eines: Es steht ein Golf am Weidetor – wie lange noch, das weiß niemand.

Von Britta Lüers