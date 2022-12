﻿Weihnachten in Hannover: 150 Festessen an wohnungslose Menschen verteilt

Weihnachten in Hannover: Homeless Care Projekt verteilt per Lastenrad 150 Festessen und Weihnachtsgeschenke an Wohnungslose Menschen in der Innenstadt.

Per Lastenrad: Janin Meyer-Boje (von links), Myriam Abdel-Rahman Scherif und Colette Sow verteilen in der City Festessen, Weihnachtsgeschenke und gute Worte.

Hannover. „Eine warme Suppe wäre gut“. Esra hält den Pappbehälter und wärmt sich an der Krautsuppe erst einmal die Hände. Er steht am Lastenrad von Myriam Abdel-Rahman Scherif. „Noch etwas anderes zu essen?“, fragt die 49-Jährige. „Nein, nein, die Suppe reicht“, sagt Esra.

Myriam Abdel-Rahman Scherif gehört zum sogenannten Homeless Care des Tibet-Zentrums Hannover. Mit Colette Sow und Janin Meyer-Boje ist die 49-Jährige per Lastenrad am 1. Weihnachtsfeiertag in der City unterwegs. Die drei Frauen versorgen wohnungslose Menschen mit Essen, Kaffee und Tee, Obst, Schlafsäcken und Iso-Matten und sogar Weihnachtsgeschenken.

„Die Suppe macht schön warm“

Esra hat schlecht geschlafen in der vergangenen Nacht, berichtet er. Wo er sein Nachtlager hat, will er nicht sagen. „Mal hier und mal da“. Bart und Haare sind lang, die dünne Jacke ist an einer Seite aufgerissen, die Turnschuhe fallen fast auseinander. Der 26-Jährige redet nicht viel. Wie es weitergeht? Weiß er nicht. „Aber die Suppe macht erst einmal schön warm“, sagt er. Und dann will er lieber alleine weiteressen. Sein Tisch ist ein Behälter für Verpackungsmüll.

Mit 150 Essen haben die drei Frauen in ihre Lastenräder gepackt. Hähnchenbrust mit Couscous, dazu ein Salat und Brot. „Ein Festessen für die Menschen auf der Straße“, sagt Abdel-Rahman Scherif. Die Aktion wird von Hannover 96 finanziell unterstützt, Tüten mit Weihnachtssüßigkeiten haben Kunden eines Bioladens in der Südstadt gespendet. „Wir wollen den Menschen zu Weihnachten eine besondere Freude machen“, sagt die 49-Jährige. Denn die meisten hätten keine Gelegenheit für ein schönes Festessen.

Festessen und Geschenke: Die Lastenräder sind vollgepackt. © Quelle: Christian Behrens

Am Schillerdenkmal treffen die drei Frauen auf Günter. „Ich war in Bad Grund in einem Wohnheim“, berichtet er. Aber seit rund drei Monaten lebt der 55-jährige in Hannover auf der Straße. „Die Leute waren da komisch“, sagt er. Deshalb musste er weg. Außerdem sei es in Hannover besser, eine Stadt und nicht so ein Dorf. „Das ist hier besser“, berichtet er und schüft den warmen Kaffee. Das Essen hebt er sich für später auf. „Habt ihr vielleicht noch einen Schlafsack?“, fragt er die drei Frauen. Auch den bekommt er.

Jamal weiß nicht, wann er wieder nach Hause geht

Am Kröpcke trifft das Homeless Care Projekt zuerst auf Miroslav und Raphael. Die beiden Männer sind aus Warschau nach Deutschland gekommen, weil sie Arbeit in einem Recyclingbetrieb hätten, berichtet Raphael. Aber Mitte Dezember hätte der Betrieb keine Arbeit mehr gehabt und da hätten sie auch die Unterkunft verloren, erzählt er. Irgendwann im Januar soll es wieder weitergehen, sagt der 39-Jährige. Hoffen die beiden.

Raphael (von links) und Miroslav genießen die warme Suppe. © Quelle: Christian Behrens

Jamal weiß noch nicht, wie es weitergeht. Eigentlich lebt der 36-Jährige mit seiner Frau zusammen. Heiligabend hat er dann die gemeinsame Wohnung verlassen. Im Streit. Jetzt freut er sich über einen warmen Tee. Und die Weihnachtstüte mit den Süßigkeiten. Und das Festessen. „Für später“, sagt er. Wann er wieder nach Hause geht, weiß Jamal nicht, sagt er. „Vielleicht heute Abend, vielleicht in zwei Jahren.“

Von Mathias Klein