﻿Weihnachten in Hannover: Hier können Sie ihren Baum selber schlagen

Den eigenen Weihnachtsbaum aussuchen und selber fällen – das ist ein besonderes Erlebnis. Hier finden Sie Informationen zu den Plantagen in Hannover und Umgebung, die Tannen zum Selberschlagen anbieten.

Hannover. Weihnachtsbäume kann man im Dezember an jeder Ecke kaufen. Wer mit Säge und Axt in den Wald gehen und seine Tanne selber fällen möchte, kann dies in Baumplantagen in der Region Hannover tun. Damit wird aus dem Aussuchen und Baumschlagen ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Mit festem Schuhwerk, Kleidung, die dreckig werden darf und Handschuhen sind Sie zum Selberschlagen gut gerüstet. Wer eine hat, kann seine eigene Säge mitbringen. Der Verkauf endet in der Regel am 24. Dezember.